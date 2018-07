Las novedades que trae Netflix en julio para instalarse frente a la pantalla

Comenzó la segunda mitad del año y Netflix anunció los estrenos para este mes. La plataforma de streaming renueva como todos los meses su catálogo de series y películas, con destacados como las nuevas temporadas de El Chapo y Orange is the new black.

Esta nueva serie tiene como protagonistas a tres mujeres, madres que ven cómo sus vidas y la capacidad de sostener a sus familias se complican ante su situación económica, por lo que deciden unirse para planear y ejecutar un asalto a un supermercado, aunque no todo saldrá como estaba planeado. Ya tiene encargada una segunda temporada. Se estrena el 3 de julio.







Los 8 más odiados

La película más reciente del director Quentin Tarantino llega a Netflix, coincidiendo con el inicio del trabajo en su sucesora, Érase una vez en Hollywood. En este wéstern, ocho personajes se reúnen en una remota cabaña, en el medio de una tormenta de nieve. Cada uno llegó allí con sus propios motivos y secretos, y los personajes tienen por delante una jornada de violencia y alerta permanente. Disponible desde el 9 de julio.







Sugar Rush

Luna Petunia

La segunda temporada de esta serie infantil se estrena el 20 de julio. Tiene como protagonista a la niña del título, que posee un cofre mágico que le permite viajar al mundo de Amazia, donde vive sus aventuras.







Orange is the new black

Uno de los primeros buques insignia de Netflix como producción propia estrena su sexta temporada el 27 de julio. Resolverá el final abierto de su antecesora (además de que ya hay confirmada una séptima entrega), y plantea un cambio de prisión para sus protagonistas. Netflix ha optado por el silencio para esta ocasión, por lo que no se conocen demasiados detalles sobre esta temporada.







La versión ficcionada de la historia del narcotraficante mexicano sigue adelante con su tercera parte, que se estrenará este mes, aunque la plataforma de streaming no ha dado la fecha exacta del acontecimiento.







Extinción

Un hombre comienza a soñar con una invasión extraterrestre e inicia la misión de salvar a su familia del acontecimiento, que se hace realidad. Originalmente desarrollada por un estudio que acabó abandonando el proyecto, fue comprada por Netflix, algo que ha sucedido con otras películas de ciencia ficción recientes, como Este filme cuenta además con presencia uruguaya: Pedro Luque fue su director de fotografía . Estrena el 27 de julio.





Bates motel

La quinta entrega de la precuela de la clásica película Psicosis se estrena el 30 de julio. Se trata de la temporada final de la serie protagonizada por Vera Farmiga, y adapta de forma libre la trama de la película original de Alfred Hitchcock. Como novedad, el elenco contará con Rihanna.

