Las razones por las cuáles Kuczynski evitó la destitución

El voto en contra de diez diputados de Fuerza Popular, el partido fujimorista, fue determinante para que el presidente peruano, Pedro Pablo Kuczynski, evitara la destitución y con ello la inestabilidad política del país, luego de un debate que insumió este jueves y parte de la madrugada del viernes cerca de catorce horas.La actitud del diputado Kenji Fumijori, el hijo menor del ex presidente Alberto Fujimori –que continúa preso– y hermano de la excandidata presidencial, Keiko, fue determinante para que la oposición no alcanzara los 87 votos necesarios para que sacar al mandatario.La votación en el Congreso se dilucidó luego de un maratónico debate en el que abundaron las recriminaciones y pases de facturas, con 79 votos a favor del cese presidencial, 19 votos en contra y 21 abstenciones.Kenji Fujimori, a quien se le escucharon en público críticas a la conducción de su partido, anunció que se abstendría de votar, lo que le valió reproches de algunos de sus compañeros de bancada.Es que desde que el presidente Kuczynski inició su gestión el 28 de julio de 2016, Fuerza Popular no dejó de intimidarlo y presentar denuncias contra su gobierno.La última, que derivó en su pedido de destitución por supuesta "incapacidad moral", fue presentada al ser acusado de haber recibido supuestos pagos de la contructora Odebrecht.La empresa había señalado la semana pasada que pagó cerca de US$ 800.000 a a la consultora Westfield Capital, perteneciente a Kuczynski, por asesorías realizadas entre 2004 y 2007, cuando integró el gabinete ministerial del expresidente Alejandro Toledo.La firma brasileña admitió pagos de sobornos por US$ 29 millones en Perú entre 2004 y 2015.En ese período, el país fue gobernado por Toledo, Alan García y Ollanta Humala.Mientras Humala fue acusado de haber recibido US$ 3 millones para su campaña electoral del año 2011, en contra de Toledo se mantiene una orden de extradición desde Estados Unidos porque supuestamente recibió US$ 20 millones en sobornos para favorecer a la empresa en la construcción de una carretera.Pero la razón de fondo por la cual Kenji Fujimori dio marcha atrás es que, según informaron medios peruanos, el gobierno prometió al grupo de legisladores "rebeldes" que facilitaría la liberación del expresidente Fujimori a cambio de no votar en favor de la destitución de Kuczynski.Alberto Fujimori fue condenado a 25 años de prisión por su responsabilidad en las violaciones a los derechos humanos durante su período de gobierno, entre 1990 y 2000.Según la diputada fujimorista Cecilia Chacón esa fue la verdadera causa del cambio de opinión a último momento del hijo menor del expresidente.A eso se sumaron en los días previos a la sesión en el Congreso una serie de negociaciones reservadas realizadas por funcionarios del gobierno para persuadir a legisladores de la oposición, entre ellos algunos no fujimoristas, que votaran contra la destitución.Esta fue la primera e importante gran batalla política que el partido liderado por Keiko Fujimori –que perdió las elecciones frente a Kuczynski por 40.000 votos– perdió frente al presidente.Pero otro aspecto que también incidió el anuncio del presidente de que sus dos vicepresidentes renunciarían y no lo sustituirían en caso de que fuese cesado.Eso hubiera allanado el camino al presidente del Congreso, el fujimorista Luis Galarreta, a ocupar la presidencia mientras se convocaba a nuevas elecciones.Esa posibilidad también llevó a otros congresistas a cambiar su voto a úiltimo momento.