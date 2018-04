Las series europeas que están ayudando a Netflix a conquistar el mundo

Un día, Netflix se dio cuenta de que podía conquistar el mundo. Y cuando lo logró, fue demasiado fácil. Lo único que tuvo que hacer era meter en la cabeza de la gente la idea de que si algo estaba en su plataforma, era porque el producto estaba finamente curado y era, en esencia, bueno. Y que si encima tenía el rótulo de "original de Netflix", era aún mejor. Si hoy Netflix domina el mercado del streaming (y poco a poco se acerca a dominar el mercado en general), fue porque muchas veces tuvo razón. Algunos de los contenidos son muy destacados. Sin embargo, varias propuestas son más bien mediocres, aunque los números digan lo contrario. En resumen, le gente se creyó lo que Netflix quiso que se creyeran y hoy el dinero que hay en sus cuentas bancarias no se cuenta, se pesa.

Para eso la compañía debió atravesar varias estaciones. Si pasó de ser una pequeñita empresa de alquiler de películas al gigante mundial del streaming, fue porque entendió mejor que nadie los campos de batalla. Primero, Estados Unidos, donde presentó House of Cards, su primera gran serie y tal vez la más estadounidense de todas. House of Cards es ahora una producción desinflada, golpeada (con Kevin Spacey alejado después de las acusaciones de acoso y abuso) y poco vistosa, pero nadie puede discutir que cuando comenzó, pegó con fuerza.

Después vino Latinoamérica. Un Pablo Escobar con acento brasileño y producción yankee en Narcos, el futuro de 3% y el fútbol de Club de Cuervos. Después, series coreanas y japonesas perdidas por allí.

Y al final de todo, Europa. Como si estuviera jugando al War, el viejo continente quedó casi para el final en el reparto de territorios que hizo Netflix (todavía faltan África y Oceanía). Pero hoy, a principios de 2018, es allí donde está el éxito, de donde sale lo más popular de la compañía y, a donde cada vez más ojos apuntan para ver qué hay de nuevo.

Origen francés

Todo comenzó en la ciudad de Marsella, con Gérard Depardieu y una trama demasiado parecida a House of Cards. Marsellie fue la primera serie europea enteramente original de Netflix y le fue bastante mal. Tanto que la temporada de estreno fue repudiada, pero aún así se confirmó y se emitió la segunda el año pasado. Ahora, su futuro pende de un hilo. O más bien, depende de que Netflix tenga ganas de mantenerla.

Pese a ese flojo arranque en 2016, la compañía no claudicó. Siguió apostando a las ficciones en Europa y, para su fortuna, llegó The Crown al rescate. La producción surgió desde Inglaterra (a medias con Estados Unidos) y se convirtió en una de sus apuestas más caras, pero la gente se lo agradeció con visualizaciones y la crítica con premios. The Crown pasó a ser, así, uno de los caballitos de batalla de la empresa. Uno caro, grande y pesado, pero rendidor.



A partir de allí, Netflix continuó confiando en la calidad europea. Surgieron series italianas (Suburra: Sangre sobre Roma), españolas, (Las chicas del cable), más del Reino Unido e incluso desde Bélgica (Tabula Rasa). Y un día, Alemania también se sumó.



Dark trailer

La expansión escandinava

La complicada propuesta temporal dese volvió sumamente popular y la primera serie germana de la cadena picó en punta entre sus contenidos más interesantes y potentes. Y después de eso,(que no es una producción original pero Netflix la apadrinó) conquistó hasta el mundo anglosajón con una poco original pero adictiva historia de policías y ladrones.

Recientemente, Netflix se expandió para una Europa que, como uruguayos, nos queda más lejana. Desde los fríos parajes escandinavos Netflix trajo Borderline, un policial noruego que ya está disponible y que cuenta otra de las clásicas aventuras salidas de la novela negra que tanto le gusta al público.

Y el próximo viernes 8 de mayo estrena The Rain, su primera producción original realizada en Dinamarca. La serie sigue a un grupo de supervivientes que debe mantenerse alejado de una lluvia peligrosa que mató, básicamente, a casi todo el mundo. Por lo que se ve en los adelantos, puede que los bosques oscuros de Dinamarca lleguen a resultar a ser tan atractivos como los alemanes de Dark y, de esa manera, convertirse en otro gran éxito europeo.

The Rain Trailer

Pero hablando de Alemania también será el escenario de producción y desarrollo de(Perros de Berlín), una historia de detectives en el bajo mundo berlinés que llegará a este año. Y más al este en el mapa, Agnieszka Holland (directora nominada al Oscar) será la encargada de dirigir, la primera serie polaca del servicio de

Mientras espera que estos estrenos consoliden su mandato en el viejo continente, el sr. Netflix se acomoda en su sillón y mira el mapa completo de Europa con ambición napoleónica. El mapa le muestra que la conquista está casi completa y que Europa cada día es más roja, cada vez más "original de Netflix". Y eso, lo dejará un pasó más cerca del mundo, su meta final.



Series europeas (de Netflix o no) que se pueden encontrar allí

Alemania

-Dark

-Dogs of Berlin

Francia

-Marsellie

-La Mantis

España

-Las chicas del cable

-La casa de papel

Reino Unido

-Collateral

-The Crown

Bélgica

-Tabula Rasa

Noruega

-Borderline

Italia

-Suburra: Sangre sobre Roma

Dinamarca

-The rain

