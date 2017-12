¿Le falta un regalo? Una entrada para estos shows internacionales de 2018 puede ser la solución

Este es un repaso a algunas de las presentaciones que habrá durante 2018 de músicos foráneos. Para algunos de los espectáculos las entradas ya están a la venta, en otros casos hay que esperar. Un "parche" que puede funcionar es el de entregar un vale simbólico ahora, que será canjeado eventualmente por el boleto.





Medio y medio

Un clásico de cada verano en Punta Ballena es el festival musical Medio y Medio, realizado en el local del mismo nombre. Además de bandas locales, cada año se producen algunas visitas destacadas. En la edición 2018 entre esos nombres se incluyen los brasileños María Gadú y Chico César, el español Kiko Veneno y los argentinos Gustavo Cordera, Skay Beilinson y el Bahiano, entre otros visitantes. La programación completa del festival puede encontrarse en el sitio del evento





Las entradas ya están a la venta a través de Red UTS. Tienen un costo de $1280.





James Blunt

James Blunt



Este cantante inglés se hizo conocido en 2005 con su canción You're beautiful, una balada pop que contaba con un videoclip en el que el músico cantaba ante un mar embravecido. Doce años después de aquel hit, Blunt ha publicado su disco más reciente, The afterlove, razón por la cual emprende una gira mundial que lo trae por primera vez a Uruguay, donde se presentará el 22 de febrero en Landia.





Con precios que van de los $ 1585 a los $3585, las entradas ya están a la venta a través de Red UTS.





Spoon

La banda de rock de Texas visitará Montevideo por primera vez, presentando el disco Hot Thoughts. 25 años de trayectoria y nueve discos son los antecedentes con los que subirán al escenario de La Trastienda el 15 de marzo.





Las entradas ya están a la venta a través de Red UTS. Los precios son $ 1580 (generales) y $1880 (preferenciales).





Phil Collins

Take me home Phil Collins



Uno de los megashows del año será el 17 de marzo, en el Estadio Centenario, cuando Phil Collins toque en vivo por primera vez en Uruguay, dentro de su gira mundial de regreso a los escenarios, tras un retiro temporal por cuestiones de salud. Con The Pretenders como banda invitada, el espectáculo será además un repaso a la avalancha de hits que el británico ha construido a lo largo de su carrera.





Luego de la etapa de preventa ya está disponible la venta general, a través de Red UTS. Los precios van desde los $2310 hasta los $ 11550.





La ciudad liberada es el título del álbum más reciente de Fito Páez, el cual presentará el próximo 6 de abril en el Teatro de Verano montevideano, en un show en el que además repasará los infaltables de su repertorio, que se han convertido en clásicos del rock y el pop de su país.





Hasta el 5 de enero las entradas solo pueden adquirirse en régimen de preventa con tarjetas de Scotiabank. Desde ese momento salen a la venta general, en ambos casos a través de Red UTS. Los precios van de $970 a $2220.





Pablo Alborán

Pablo Alborán - Por fin



El 9 de abril, el cantante español se presenta en el Teatro de Verano, el mismo escenario que en su última visita, de 2015. Con su nuevo disco, Prometo, bajo el brazo, el show es parte de la gira de presentación de esta novedad. Las entradas aún no han salido a la venta.





El grupo argentino peregrina con frecuencia a Montevideo, donde tiene una firme base de seguidores que los recibe cada año de brazos abiertos. La cita con el grupo liderado por Adrián Dárgelos, que acaba de publicar Vedette, está prevista para el 12 y 13 de abril, en La Trastienda.





Las entradas saldrán pronto a la venta, a través de Red UTS.





Roger Waters

Roger Waters



El exbajista y cantante de Pink Floyd llegará el 3 de noviembre de 2018 al Estadio Centenario, dentro de su gira Us+Them, y para presentar su disco Is this the life we really want? El megashow del inglés será un punto alto del calendario 2018, y si bien aún falta prácticamente un año, lo mejor es asegurar la entrada con anticipación.





De todas formas, la preventa comienza recién el 19 de febrero, para aquellos que tengan tarjetas de Santander y Scotiabank, a través de RedUTS, y con un 10%% de descuento para las primeras 10.000 entradas. Los precios aún no se dieron a conocer.









Fuente:

A veces hay un regalo que se resiste. La idea no llega, el tiempo se acorta y la desesperación crece. Una sugerencia, si la persona a la que tiene que regalar es fanático de la música - y mejor aún, de alguno de los artistas extranjeros que el próximo año visitarán los escenarios uruguayos - puede ser una buena solución de último momento.