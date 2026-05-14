Llegó Tigo Business a Uruguay: qué soluciones ofrece y por qué quiere convertirse en aliado clave de las empresas

A un mes del lanzamiento oficial de la marca en el país, Tigo presentó Tigo Business , su unidad de negocios orientada a acompañar a empresas en sus procesos de transformación digital, crecimiento y eficiencia operativa, con una propuesta basada en soluciones integrales, experiencia regional y cercanía con el cliente.

La compañía, perteneciente a Millicom, busca posicionarse como un socio estratégico para organizaciones de todos los tamaños , desde pequeños emprendimientos hasta grandes corporaciones y organismos públicos, en un contexto donde la tecnología se consolidó como un factor clave para la competitividad empresarial.

Una apuesta fuerte al mercado corporativo

El lanzamiento se produce luego del anuncio realizado por Tigo sobre una inversión de USD 600 millones en Uruguay durante los próximos cuatro años, con el objetivo de fortalecer la infraestructura tecnológica y ampliar sus operaciones en el país.

La propuesta de Tigo Business combina conectividad fija y móvil, soluciones en la nube, ciberseguridad, servicios digitales, internet de las cosas (IoT) y soporte especializado, integrando además un ecosistema de partners regionales enfocados en innovación y tecnología.

“Hoy las empresas buscan menos complejidad y menos proveedores. Tigo tiene la capacidad de ofrecer una solución integral, desde la conectividad hasta la nube, la seguridad y los servicios digitales, con un único responsable de toda la operación”, explicó Rafael Cisneros, vicepresidente B2B de la compañía para Latinoamérica.

Screen Shot 2026-05-14 at 17.02.55 Rafael Cisneros, vicepresidente B2B de la compañía para Latinoamérica.

Tecnología aplicada a resolver problemas concretos

Según detalló el ejecutivo, uno de los principales diferenciales de la empresa es la experiencia adquirida en otros mercados de la región. Tigo opera actualmente en 12 países y trabaja con cientos de miles de clientes corporativos, experiencia que ahora busca trasladar al mercado uruguayo.

“Muchas veces las empresas no llegan diciendo qué tecnología quieren implementar, sino qué problema necesitan resolver”, explicó Cisneros, y sostuvo que allí es donde Tigo Business busca involucrarse desde la comprensión de las necesidades de cada organización, “entendiendo el negocio y aplicando tecnología para mejorar procesos, potenciar canales de e-commerce o resolver desafíos logísticos”.

Screen Shot 2026-05-14 at 17.04.11 Rafael Cisneros.

Cercanía, respaldo regional y atención personalizada

La operación local de Tigo Business estará liderada por Leticia Pintos, directora B2B de la compañía en Uruguay, quien destacó el respaldo regional como una de las fortalezas centrales de la propuesta.

“Queremos estar cerca de nuestros clientes, ofrecerles acompañamiento y soluciones concretas para transitar sus procesos de transformación. Contamos con especialistas y con el apoyo permanente de equipos regionales y partners tecnológicos que nos permiten desarrollar proyectos adaptados a cada necesidad”, afirmó.

Screen Shot 2026-05-14 at 17.01.50 Leticia Pintos, directora B2B de la compañía en Uruguay.

La unidad de negocios cuenta con más de 139 certificaciones en nubes públicas y privadas, además de 170 certificaciones en ciberseguridad y conectividad inteligente, capacidades que respaldan su propuesta técnica para el mercado corporativo.

El desafío de posicionarse en Uruguay

Para Fernando Montoya, CEO de Tigo Uruguay, el lanzamiento representa “un hito” para la operación local. “Transformamos la tecnología en una herramienta concreta para el crecimiento y la evolución de nuestros clientes, trabajando de manera cercana y colaborativa”, expresó.

La compañía apuesta además a diferenciarse a través de un modelo de atención personalizado, con ejecutivos de cuenta asignados y acompañamiento continuo durante todas las etapas de implementación y operación de los servicios.

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“Queremos que las empresas nos conozcan en profundidad y entiendan que no solo hablamos de tecnología, sino que la usamos y la ponemos al servicio de resolver problemas reales y hacer crecer negocios”, concluyó Cisneros.