Lo que recordaremos en el futuro sobre el año que se va

Camila Cibils

¿Cómo valorar este 2017? ¡Nos dejó un montón! La revalorización de la obra de Eladio Dieste en el centenario de su nacimiento; Encuentros de Marina Sánchez por el Ballet Nacional del Sodre como uno de los mejores homenajes a La Cumparsita en las celebraciones que durante todo el año llegaron a saturar; El delirio como demostración de que se puede hacer un espectáculo de gran porte cargado de identidad propia y llenar la tribuna Olímpica; el máximo galardón de la danza mundial en las manos de la uruguaya María Noel Riccetto que nos sigue deleitando en el escenario; la versión pop de Otelo que presentó la Comedia Nacional en su 70° aniversario por su osadía e inolvidable coreografía bollywoodense del final; Tebas Land rompiéndola en el mundo, Rogelio Gracia haciendo magia en Tom Pain; algunas de la joyitas que nos trajo el Festival Internacional de Artes Escénicas (FIDAE) como Feos, Still Life, El baile y Todo tendría sentido si no existiera la muerte, obra maestra de Mariano Tenconi Blanco. La Banda Sinfónica de Montevideo y sus conciertos multitudinarios como Disco Remix junto a Paola Dalto. Destaco Big Little Lies por su final épico, realización exquisita y actuaciones inolvidables. El regreso del Salón Montevideo para el rubro artes visuales, donde se seleccionó y mostró El vestido de Delmira de Manuela Aldabe marcando que la violencia de género tristemente nos acompaña desde siempre. Y entre las poquísimas muestras internacionales de peso, resaltaron las impactantes fotos de Alberto García Álix en el CCE y el arte pop de Marcos López. MasterChef recalentó la pantalla televisiva y demostró que un buen reality puede despertar pasiones mientras un nuevo ciclo de El origen nos mostró aspectos de nuestro humor que antes no sabíamos.





Felipe Llambías

En el futuro nos vamos a acordar de este 2017 porque fue cuando la gente volvió a mirar televisión abierta para ver quién se convertiría en MasterChef. Nos vamos a acordar de Nilson Viazzo, de Leticia Cicero, de María Gracia Sosa, de Tomás Rodríguez. Y del "¡sí, chef!". Nos vamos a acordar que el humor en la pantalla chica uruguaya tuvo un origen, y que Facundo Ponce de León lo contó como nadie. De que en radio pasamos de estar nadando en un océano para quedarnos abajo del sol. De que Netflix dejó de ser la única opción de streaming buena y legal no ligada al cable gracias a HBO. De que La La Land era la mejor película del año pero no, pará pará pará, devolveme la tapa del diario que al final fue un error y es Luz de luna. Por suerte, porque La La Land es un bodrio. Nos vamos a acordar de que, mejor, llámame por tu nombre. Y que como hay que llamar a las cosas por su nombre, el acoso es acoso. De Carlos Vives andando en bicicleta en el Teatro de Verano bajo un diluvio, de que el rock volvió a Montevideo 31 años después, de que dos grupos uruguayos volvieron a traerse una gaviota de Viña del Mar. Y de que de ahora en más, cuando bailemos, lo vamos a hacer despacito, suave suavecito, nos vamos pegando poquito a poquito...





Nicolás Tabárez

El año que se está cerrando se aseguró, a través de sus mejores canciones, escenas y frases, dejar un recuerdo para el futuro. Un niño llamado Chiron aprende a flotar en un momento onírico y emocional de Luz de Luna. La historia de ese niño nos encanta, y tras un error igualmente icónico, la película se lleva uno de los premios Oscar más relevantes de la historia. Un superhéroe llamado Logan llega al final de su camino y deja un nudo en la garganta, también la escena final de Carrie Fisher y Mark Hammil en una de las películas más memorables de Star Wars. La delicadeza cotidiana de Paterson, el terror social de ¡Huye!, la majestuosidad distópica de Blade Runner 2049 y la demencia bélica de Dunkerque completan el paisaje cinematográfico.

Mujeres de rojo que viven en un mundo que, en algunas cosas, se parece demasiado al nuestro; un caballo antropomórfico que hace llorar con sus desventuras; los delirios de humor negro de un científico y su nieto; y un grupo de madres que viven en un mundo tan triste como soleado son los vistazos que la televisión y el streaming dejaron gracias a series como The Handmaid's Tale, Bojack Horseman, Rick y Morty y Big Little Lies.

El rock magnético de El mató a un policía motorizado en La Trastienda; la banda Eté & Los Problems prendiendo fuego el mismo escenario, los mejores momentos del Montevideo Rock; Gorillaz haciendo volar el Velódromo y mis oídos con su disco Humanz; la calma mágica de Buenos Muchachos en su nuevo disco, los maravillosos trabajos de Florencia Núñez, Lorde, Jorge Drexler y The National.

2017 dejó huella. Y esa fue su forma.





Emanuel Bremermann

Fue en el Velódromo, mientras Damon Albarn, sus Gorillaz y miles de personas coreaban On Melancholy Hill, cuando me di cuenta de que se había terminado el año. Y que ese era el cierre musical perfecto para las grandes experiencias en vivo de los últimos meses. Desde las poesías musicales de El mató a un policía motorizado hasta la estridente despedida de El Éxodo de Eté & Los Problems. Y, a pesar de que no pasó en Uruguay, recuerdo que ver a The National tocando en vivo los temas que me estremecieron en más de una ocasión movió cada una de mis fibras.

Pero si el 2017 se movió al ritmo de esas historias musicales, también lo hizo en la pantalla, donde pude atestiguar que la genialidad de Christopher Nolan está intacta, donde confirmé que Dennis Villeneuve es uno de los mejores directores del mundo y también que en el trillado género de superhéroes hay lugar para joyas cargadas de corazón como Logan. También que la televisión se puso interesantísima con el desembarco de Big Little Lies, Mindhunter y Taboo. Y que, además, mi querido Star Wars es un universo que se pone cada vez más emocionante y atrapante.

Gorillaz termina de tocar y con Demon Days se va el 2017. Ahora la pelota y la presión están en tu cancha, 2018. Y yo espero mucho de vos.





Pía Supervielle

Si 2017 valió la pena fue, en buena medida, por lo que sigue a continuación. Los diálogos tan certeros como brutales de la pieza El barrio de los solos de Jimena Márquez; Ernesto Tabárez despidiendo el disco El éxodo y cantando, sin piedad, "Si me quedara suerte, la gastaría contigo"; los tostones de espárragos y huevo poché de Inmigrantes; la sensación de estar en casa o en alguna esquina de Berlín de Demorondanga; Rogelio Gracia y su demostración de que Tom Pain es el papel de su vida; el Ballet Nacional del Sodre y su versión de Chacona sin más artificios que el movimiento y tres instrumentos en escena; las puñaladas de Virginie Despentes en Vernon Subutex; Mercedes Estramil y su bella acidez en Washed Tombs; todo lo que tenga que ver con Margaret Atwood; la canción que abre Big Little Lies y cada una de las apariciones de Reese Witherspoon; el cortado, el sándwich de naranja y el olor a madera de fondo del café La Farmacia; el aplauso después de la premier de Ojos de Madera; Lisandro Aristimuño cantando "Y me verás inútil demente inconscientemente"; de nuevo Sofía Coppola y sus tonos pasteles; la frialdad imperturbable de Isabelle Huppert en Elle; escuchar como ruge –en vivo– la voz de Santiago Motorizado cuando canta El Tesoro; la visión del mundo de Fernanda Trías en No soñarás flores; Tiempo muerto de Margarita García Robayo y estas líneas: "Lo verdaderamente raro es mirar al otro y preguntarse quién es, qué hace ahí, en qué momento le cambiaron tanto los rasgos de la cara. El desconocimiento es el saldo del tiempo acumulado".





A veces la vida está marcada –con mucha más contundencia– por sutilezas, hechos nimios, pequeñas cosas; una estrofa de una canción, una mirada en una escena, un temporal en el medio de un concierto. Aquí, aquellos acontecimientos de 2017 que fijarán un recuerdo.