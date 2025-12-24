MAPFRE cerró el año con un encuentro que reafirmó su crecimiento y sus sólidos resultados

El encuentro funcionó como un espacio de reconocimiento al rol clave de su red comercial y de todos los equipos internos, pilares fundamentales del desempeño logrado durante el año. En este marco, la compañía repasó los principales hitos de 2025 y presentó una mirada proyectada hacia 2026, apostando a una estrategia que combina profesionalismo, cercanía, innovación y compromiso con la comunidad.

En un entorno competitivo y en expansión, MAPFRE Uruguay mantuvo un desempeño sólido que consolidó su posición como la primera aseguradora privada del país, con una participación del 14,50% del total de primas emitidas.

Durante el tercer trimestre, el mercado asegurador superó los USD 1.000 millones y creció 9,71% interanual, reflejando un dinamismo que también se trasladó al negocio de la compañía. En este contexto, la cartera de MAPFRE se mantuvo equilibrada entre Autos, Vida, Salud, Accidentes y Diversos, respaldada por un enfoque técnico riguroso, innovación en productos y una red comercial en expansión.

Esta capacidad de adaptación y crecimiento también se reflejó a nivel regional: Uruguay lideró el crecimiento del mercado asegurador en Latinoamérica en 2024, con un avance del 25,8% en primas, según el informe elaborado por MAPFRE Economics.

El estudio destaca que el volumen total de primas en Uruguay alcanzó los USD 2.889 millones, lo que representa un crecimiento nominal del 31,9% y real del 25,8% respecto a 2023. El impulso principal provino del segmento Vida, con un aumento real del 49,1% y primas por USD 1.635 millones.

Por su parte, los seguros de No Vida crecieron 9,5% nominal y 4,5% real, con el ramo Automóviles como principal motor, alcanzando ingresos por USD 531 millones.

Entre las 16 compañías registradas en el mercado, MAPFRE se posicionó como la aseguradora privada preferida por los uruguayos. Estos indicadores confirman la solidez de su modelo de negocio y su capacidad para anticiparse a las tendencias del mercado, ofreciendo soluciones flexibles y centradas en las necesidades de las personas.

El cliente como eje central del negocio

La estrategia comercial de MAPFRE en 2025 se enfocó en mejorar la experiencia del cliente, agilizar procesos y profundizar el asesoramiento personalizado. Se avanzó en el diseño de productos más flexibles y adaptados a nuevas demandas, siempre a partir de una escucha activa.

En ese marco, la compañía lanzó su nueva campaña de seguros de auto bajo el lema: “Seguro te enojás menos, con el seguro de auto que te da más”. La propuesta buscó educar sobre las distintas coberturas del mercado y conectar con situaciones cotidianas de los asegurados.

Los productos Todo Riesgo y SMART se posicionan como soluciones que surgieron a partir de una escucha atenta y de entender las necesidades de los clientes.

Una mirada hacia la innovación

La innovación es uno de los pilares estratégicos de la compañía y se expresa, principalmente, en avances tangibles: desde la mejora continua de los canales digitales hasta el desarrollo de herramientas que simplifican trámites, reducen tiempos de espera y permiten una gestión más autónoma por parte de los clientes.

El mercado exige soluciones claras y personalizadas, capaces de evolucionar al ritmo de nuevos hábitos de movilidad, consumo y protección. En este contexto, MAPFRE pone el foco en brindar una experiencia de cliente superior, donde la transparencia, la digitalización y la calidad del servicio juegan un rol clave.

Fundación MAPFRE: compromiso social y presencia territorial

Durante 2025, el accionar de Fundación MAPFRE reforzó el compromiso con la comunidad mediante programas educativos, campañas de prevención y acciones de impacto social.

Como cada año, la Fundación intensificó su vínculo con la ciudadanía a través de iniciativas de concientización y educación vial. Una de las acciones más destacadas fue la intervención presentada en la Noche de la Nostalgia en Punta Carretas Shopping, donde se exhibieron restos reales de autos y motos siniestrados. La propuesta, de fuerte impacto visual, buscó mostrar cómo las distracciones al volante, especialmente el uso del celular, pueden tener consecuencias irreversibles.

La adhesión a la campaña Mayo Amarillo volvió a reafirmar el compromiso de la Fundación en la lucha contra la siniestralidad vial. Además, a lo largo del año, se realizaron talleres educativos en centros de estudio, actividades de formación para jóvenes conductores y capacitaciones en buenas prácticas de movilidad. Estas iniciativas se complementaron con alianzas con gobiernos departamentales, organizaciones civiles y actores del ecosistema vial.

En paralelo, Fundación MAPFRE estuvo presente en la Expo Prado con su tradicional “Parque de Prevención de Incendios”, una casa de evacuación diseñada para que niños y niñas aprendan, mediante experiencias prácticas, cómo actuar ante un incendio.

En el ámbito educativo, la Fundación apoya al Centro Educativo Los Pinos, brindando contención, educación y alimentación a más de 180 niños y jóvenes en situación de vulnerabilidad. También está presente en el colegio Los Rosales, donde promueve el fortalecimiento de la mujer y la formación integral de 233 beneficiarios desde la primera infancia hasta la tercera edad.

Además, junto a la Fundación Pérez Scremini, impulsa un proyecto de pedagogía hospitalaria dirigido a pacientes oncológicos.

A través de estas y otras iniciativas, Fundación MAPFRE reafirma su compromiso con el desarrollo del país y el bienestar de su población, especialmente en los sectores más vulnerables.

Rumbo a 2026: nuevos desafíos y una visión renovada

De cara a 2026, MAPFRE Uruguay reafirma su compromiso con la transformación digital, el fortalecimiento de su red de intermediarios y la ampliación de iniciativas de impacto social que consoliden un vínculo cercano y duradero con la comunidad.

Liderar el mercado con propuestas innovadoras, adaptadas a las necesidades de los clientes y con un modelo que mantenga a las personas en el centro de cada decisión, seguirá siendo la hoja de ruta de la compañía. Todo ello en un año que se proyecta como un punto de inflexión, con nuevos desafíos y una visión renovada orientada a crecer, evolucionar y anticiparse a las necesidades de sus clientes.