Martínez, Cosse y Andrade: un 25 de agosto calentando la campaña

"¡Qué ganas de que empiece la campaña, loco!", arengó Patricia González, directora de Género de la Intendencia de Montevideo, dejándose llevar por el jingle del Frente Amplio que inundaba la calle Paullier de color electoral. La fría tarde del 25 de agosto, en el marco de la celebración de un nuevo Día del Comité de Base, parecía decirle a González y al resto de los militantes frenteamplistas que la intensa carrera rumbo a octubre de 2019 está cada vez más cerca.





Entre los cientos de dirigentes del oficialismo que recorrieron los barrios del país, los focos estaban puestos en los pocos que ya se perfilan como protagonistas de la próxima campaña, y que este sábado aprovecharon la instancia para ponerse un poco a tono.





El intendente de Montevideo Daniel Martínez , la ministra de Industria Carolina Cosse, o el dirigente del Sunca, Óscar Andrade, tuvieron un itinerario cargado.





El socialista, ya impulsado como precandidato por su partido y otros sectores, estuvo en seis comités de toda la capital. En el comité Parque Rodó, al que llegó sobre las tres de la tarde, Martínez reivindicó a los líderes históricos del Frente Amplio que tuvieron "la grandeza" de "romper la boleta de facturas" que había entre los sectores de la izquierda. "Esa es la grandeza que tenemos que tener", afirmó el intendente.





Además, dijo que el oficialismo debe "ser crítico" y "ver qué ha hecho mal" para "seguir avanzando", y advirtió que "el poder y la política tienen algo terrible que es cuando el partido se convierte en el fin y no en el instrumento". Por su parte, señaló que si el frenteamplista "no entiende que su principal tarea es ser solidario, y solo se queda criticando a tal dirigente porque puso una coma donde a mí no me gustaba, sinceramente se está equivocando".





Cosse correcaminos

Carolina Cosse, otro de los nombres que se baraja para las elecciones internas de 2019, tuvo una jornada aún más intensa y visitó ocho comités de base en cinco horas. Entre las idas y venidas en auto, hizo unos 23 kilómetros de Montevideo, acompañada por el subsecretario de Industria Guillermo Moncecchi, la directora de Energía Olga Otegui, y un equipo de la lista 1303, sector encabezado por el hasta ahora secretario político del Frente Amplio, Gonzalo Reboledo, quien renunciará a ese puesto para hacer campaña por Cosse.





Pese a mostrarse muy activa en redes sociales (tanto ella como su equipo de comunicación y los grupos que la apoyan), la ministra evitó referirse a una posible candidatura suya. "El Frente viene haciendo su proceso y yo vengo haciéndolo con él. Lo que he conversado con varios sectores es sobre los acentos en los aspectos importantes del futuro", afirmó a la prensa a la salida de una de sus visitas relámpago. En ese sentido, señaló que "un candidato o candidata no es ni debe ser un superhéroe", sino que "es alguien que va a llevar adelante las líneas programáticas".





En dos paradas distintas, la ministra dio por terminada la ronda de preguntas cuando se le preguntó si ya habló del tema con el presidente Tabaré Vázquez. "Muchas gracias", insistió en ambas oportunidades. En la Huella de Seregni, al ser consultada sobre su posible definición como precandidata, Cosse sonrió y, antes de retirarse, dijo: "¿Me preguntás a mí?".





En su paso por el comité 28 de noviembre, en Paullier y Maldonado, la jerarca compartió una improvisada exposición callejera junto a Daniel Martínez, la senadora Constanza Moreira, el subdirector de OPP Santiago Soto, y la directora de Desarrollo Social de la IMM, Fabiana Goyeneche.





Ante un público mayoritariamente joven, Cosse dijo que "capaz que otros partidos tienen militancia, pero el Frente Amplio lo que tiene es gente que da su corazón, su compromiso, y su tiempo. "Esto no empieza con ustedes. Nosotros, como decía Einstein, estamos parados sobre hombros de gigantes. Él se refería a Newton; yo me refiero a los hombros de los que ya no están, de los que dieron su vida. Los hombres, las mujeres, los jóvenes y los ancianos que dieron su vida cuando vino la dictadura, que superaron el miedo. Ese es nuestro partido, el que pasó por eso y ahora está construyendo futuro", expresó la ministra.





Andrade a la espera

Por otra parte, el secretario general del sindicato de la construcción (Sunca), el comunista Óscar Andrade, dijo que antes de definir su postulación o no debe saberse el "para qué". Según afirmó, quienes impulsan su nombre entienden que "una candidatura desde lo social" ayudaría a enfrentar el "divorcio entre las fuerzas sociales del cambio", es decir, entre el movimiento sindical y la coalición de izquierda.





De todos modos, señaló que será el Congreso el que evalúe si su candidatura "ayuda a un cuarto gobierno del Frente Amplio o no".





"No me voy a morir si no puedo ser candidato"

El último 25 de agosto había sido especial para Raúl Sendic. Sin que se conociera aún el fallo del Tribunal de Conducta Política (TCP) –que lo acusó de "enriquecimiento indebido"–, Sendic aprovechó ese momento para encontrarse cara a cara con la militancia frenteamplista, pedir perdón por sus "errores" y dejar claro que seguiría firme en su cargo.





Un año después, Sendic volvió a recorrer los comités, esta vez como exvicepresidente y con la intención de encabezar una lista al Senado en las elecciones de 2019. Mientras el Frente Amplio (FA) estira la discusión sobre la sanción pendiente para el suyo y otros casos, Sendic compartió su visita al comité de base Costanera con su sucesora en la vicepresidencia, Lucía Topolansky.





"Se ha discutido si me habilitan o me inhabilitan. Voy a hacer lo que el Frente Amplio decida. No me voy a morir tampoco si no puedo ser candidato", dijo a Telemundo.







En el Parque Rodó, el intendente de Montevideo Daniel Martínez –ya postulado por varios sectores como precandidato a presidente– fue consultado sobre si el FA debería tomar una decisión respecto el caso Sendic, pero dijo que no tiene una posición "madurada". Respecto a si es bueno para el FA que el exvicepresidente siga siendo parte activa de la fuerza política, Martínez dijo: "Está duro decirle a alguien que no tiene el derecho de participar y darse una vuelta, ¿no?".

