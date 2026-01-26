Dólar
Más que una regata: el encuentro náutico del verano que no deja de crecer en Punta del Este

Con el apoyo de Seguros SURA, la regata multiclase volvió a ser punto de encuentro del verano náutico en Punta del Este

26 de enero 2026 - 16:37hs
SSURA_PDE_2_26

El Yacht Club de Punta del Este fue nuevamente el punto de encuentro de navegantes y familias para llevar a cabo la regata multiclase 2026 de Seguros SURA.

En la jornada, que tuvo lugar el pasado sábado 24 al mediodía, con embarcaciones de categoría Handicap, J70 y monotipos como Optimist, Ilca 4, Ilca 7, Snipe, Windsurf y Catamaranes, se realizaron tres recorridos desde la escollera del club náutico, pasando por Banquitos, Boya bajo del este y las paradas 4, 19 y 25.

SSURA_PDE_1_26

“Estamos muy contentos de realizar la 24ª edición de la regata, un evento tradicional del verano puntaesteño que consolida el vínculo de Seguros SURA con el deporte náutico. Agradecemos especialmente al Yacht Club de Punta del Este y a todos los regatistas que hacen posible este encuentro año a año”, señaló Inés Pampín, directora de Ecosistemas y Prestaciones de Seguros SURA.

Pampín agregó que la compañía está comprometida con la generación de instancias que promuevan hábitos de vida saludables, entendiendo el deporte como un pilar clave del bienestar integral de las personas.

Luego de las travesías, se realizó la entrega de premios en la sede social del Yacht Club, en un clima de camaradería que reafirmó el espíritu deportivo y social del evento.

La regata multiclase es una actividad anual de gran convocatoria que pone de manifiesto la relación construida a lo largo del tiempo entre Seguros SURA y el Yacht Club de Punta del Este. A través de su presencia sostenida en las principales actividades de navegación que desarrolla el club, la compañía continúa posicionándose como una aseguradora referente en el rubro náutico, acompañando a deportistas y aficionados dentro y fuera del agua.

Juan Pablo Loureiro y Gustavo Gonzalez Piedra
Juan Pablo Loureiro y Gustavo Gonzalez Piedra.

Juan Pablo Loureiro y Gustavo Gonzalez Piedra.

En este marco, Seguros SURA, líder en el mercado y especialista en seguros de embarcaciones de uso personal, acompaña a la comunidad náutica no solo a través de su presencia en eventos deportivos, sino también mediante un servicio de asesor náutico, que brinda orientación personalizada en coberturas, prevención y gestión de riesgos, promoviendo una navegación más segura y disfrutable.

