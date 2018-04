Matías Ganz y Rodrigo Lappado, el nuevo dúo dinámico de las series uruguayas

“Uno siempre piensa que el éxito va a ser mucho más maravilloso de lo que en realidad es”, Matías Ganz

"Tu vida queda en pausa mientras estás rodando", Rodrigo Lappado

mundo de los videos

“Cuando hicimos REC casi no había series de ficción y era un interrogante muy grande saber qué impacto podía llegar a tener el formato”, Rodrigo Lappado

Asesinatos e investigaciones en Fray Bentos

Fuente:

De mañana editan, cada uno en su trabajo. De tarde se juntan. Tiran ideas, escriben, planean, deciden posibles teasers y ven qué posibilidades tienen para conseguir fondos. Ya es la tercera y de alguna manera saben cómo proceder. El mundo de las series uruguayas todavía no es tan amplio, pero Matías Ganz (30) y Rodrigo Lappado (31) ya tienen dos estrenadas y una en preproducción. Aunque no lo digan explícitamente, aunque Ganz se haya lanzado a hacer su primer largometraje (, en etapa de preproducción), y aunque muestren cautela, ambos lo tienen claro: encontraron un nicho casi virgen en Uruguay y pretenden seguir explorándolo.La primera parada fue la Escuela de Cine del Uruguay, donde se conocieron pero no hicieron ningún trabajo en conjunto. La segunda,(2012), su primera experiencia en la pantalla chica. Después, el pequeño éxito de, siempre, claro, dentro de los números locales. Y ahora su próxima estación es, una serie que tendrá a la ciudad de Fray Bentos como escenario. Allí pretenden consolidar su visión, salir del falso documental y seguir creciendo como un equipo que mira a la televisión con atención, pero que más allá del formato solo quiere contar historias bien uruguayas.: Cuando hicimoscasi no había series de ficción y era un interrogante muy grande saber qué impacto podía llegar a tener y cómo iba a evolucionar el formato. Hoy sigue estando por arrancar. Esperemos que en algún momento empiece a mejorar la distribución y la promoción. Cuantas más cosas se produzcan, más posibilidades hay de llegarle a más gente.: Lo que sí teníamos, y que ahora no tanto, era expectativa de qué podía pasar comercialmente.era un formato que pensábamos que podíamos vender. Pero no pudimos. Con, desde ese punto de vista, ya sabíamos qué podía pasar. Y esto es más personal, pero nuestras expectativas hoy apuntan más a hacer lo que queremos.: Estamos buscándole la vuelta y aprendiendo a ver cómo podemos hacer que para que aparezca el lado comercial. Pero para nosotros el desafío ahora está en el producto artístico, no en su venta.: Tampoco es que nos defraudamos, simplemente es que no sabíamos cómo era. Pasa siempre. Incluso con el éxito. Uno siempre piensa que el éxito va a ser mucho más maravilloso de lo que en realidad es.: Enhubo una mejora. Tratamos de evolucionar y ahí tuvimos un laburo más profundo a nivel estético y de cámaras.: Vas cometiendo menos errores. O cometés otros. O no esperás cometer tantos.: Sí. Se disfruta cuando pequeñas cosas salen bien, o cuando sale como esperabas. Pero es levantarte todos los días a cagarte de frío a las cinco de la mañana, o cagarte de calor 12 horas. Que es lo que podría decir alguien que trabaje en el campo o que tenga un trabajo serio (risas), pero bueno. En el rodaje te encontrás con tus limitaciones, tenés poco tiempo, poca plata, todo lo que puede salir mal sale mal. Es un estrés.: A mí me da muchísima pereza. Tu vida queda en pausa mientras estás rodando. Hay gente que le gusta filmar, a mi no me entusiasma, filmo porque es una etapa fundamental para después tener una serie.: En realidad, nuestros rodajes no fueron muy estresantes.: No se nos murió nadie, ni tuvimos que hipotecar ninguna casa. En el rodaje la tragedia siempre anda a la vuelta. En cualquier momento se puede caer una luz encima de un actor.: También te das cuenta de que todo lo que escribiste es una mierda. Que tenés que cambiar todo porque en el papel andaba pero cuando lo hacen los actores es una porquería. Te encontrás con la realidad.: Buscamos referencias de acuerdo al proyecto, vamos viendo qué estilo está más cercano al tono.: Cuando hicimosestábamos mirando mucho. Yuna serie inglesa.: Ahí hay mucho de Lucrecia Martel, mucho calor y bichos. Como. Bruno Dumont, que es un director francés que hace cosas más turbias, también. Él usa siempre actores de los lugares donde filma, como queremos hacer nosotros acá.: Ahora cambia un poco el registro, porque veníamos de los falsos documentales y esto va a ser una ficción pura. Cambia mucho la forma de filmar.: La estamos escribiendo como una película larga, para que pueda ser más maleable. Que también se puedan diversificar las formas de mostrarla. Respecto a la comodidad, va de la mano con que siempre empezás de cero. Acá tampoco nunca estás cómodo, nunca nadie tiene la financiación asegurada, dependés siempre de los fondos.: Creo que lo más importante no es el formato, sino lo que estás contando. A nivel de distribución, probablemente sí, porque la gente se está acostumbrando a ver series por Netflix, lo cual tampoco me parece necesariamente bueno porque se están dejando de ver películas.: Las series tienen muchísimos más estímulos, llegan más rápido al espectador.: Es una hora pensada y empaquetada para mantenerte enganchado. Con recursos narrativos que juegan con eso. No quiere decir que no se estén haciendo grandes series, pero puede ser problemático. También lo es que se piense que el éxito está en los servicios de. La idea que lo hacen los gringos es la forma de "llegar". Se piensa más en el formato que en la narrativa. Más en enganchar que en lo que contás desde tu lugar, tu gente. No hay que ser necesariamente un embajador, pero tenés que construir desde lo que tenés alrededor.: También hay ideas preconcebidas de lo que funciona y lo que no que vienen de la propia televisión, de los canales, y que todavía no se terminaron de ir. Que en Latinoamérica funcionan tales cosas y no otras.: Cuando se piensa en series, se piensa más en llegar al gran público, y nadie sabe cómo. Por eso decimos que estamos más concentrados en lo que le ponemos adentro que en lo que nos da éxito. Lo más honesto que podés hacer es lo que te gusta a vos. Eso no quiere decir que no pensemos en el público. Nosotros siempre pensamos en que la gente entienda.: Aestuvimos un año y pico editándola, pensando si se entendía bien.: Ser riguroso en lo que uno hace, eso es pensar en el público. Y con respecto al formato, al final no es lo que importa. Importa lo que contás.Ganz y Lappado se encuentran en etapa de desarrollo de, una serie que está cooproducida por Negro Jefe Cine (su productora) y Nadador Cine (los mismos dey la todavía en producción).fue catalogada por Ganz como "un policial clásico en el interior"."Estuvimos viendo lugares que nos parecieran interesantes, y en Fray Bentos encontramos uno con muchas características particulares pero también generales, que hablan de Uruguay. Se da que es un lugar donde hay muchos descendientes de inmigrantes, pero a la vez son gente de pueblo. Es como el mundo en un lugar muy chiquito. Además es una ciudad fronteriza. Nos gustó esa cualidad de ser un lugar donde se puede ver lo más profundo del interior, pero que está muy abierto al mundo", dijo Ganz.Los directores planean rodar el año próximo y tratarán de que los actores, en su mayoría, sean de allí.