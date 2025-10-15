Medio millón de uruguayos usan la identidad digital de Abitab, que se prepara para la era poscuántica: la novedad que se viene

Uruguay se convirtió en un referente regional en identidad digital y firma electrónica avanzada gracias a Id Digital Abitab , la empresa que desde 2002 impulsa soluciones tecnológicas que permiten a ciudadanos y empresas realizar trámites, firmar documentos y votar de manera segura, desde cualquier lugar del país.

Diego Vergara , gerente de Id Digital Abitab, recordó los primeros pasos: “En 2002 comenzamos un proyecto de autoridad de certificación, traído de España, constituyendo la primera autoridad privada en Uruguay". "Establecimos procedimientos para identificar personas y entregarles certificados digitales, sentando las bases de la identidad digital en el país”, agregó.

Paralelamente, el Correo Uruguayo desarrollaba iniciativas similares desde el sector público. La primera adopción significativa llegó con el Banco Central y unas pocas empresas de intermediación financiera, que empezaron a utilizar certificados digitales para firmar documentos y operar de manera segura.

Con la Ley 18.600 de 2009, los certificados digitales avanzados obtuvieron reconocimiento legal equivalente a la firma manuscrita, y Abitab se certificó como Autoridad de Certificación de Firma Electrónica Avanzada, homologando sus procesos frente al Estado y estándares internacionales.

De tokens y PCs a la identidad digital móvil

Originalmente, el uso de certificados requería tokens criptográficos o lectores específicos, lo que limitaba la adopción. “Nos dimos cuenta de que la usabilidad no escalaba, porque hoy la gente usa dispositivos móviles, no PCs”, explicó Vergara.

Con la colaboración de AGESIC, la empresa desarrolló la Identidad Digital móvil, homologada como Prestador de Servicios de Confianza, que desde 2018 permite a los ciudadanos autenticarse y firmar documentos directamente desde su teléfono celular, con los máximos estándares de seguridad.

Esto habilitó miles de trámites en línea, desde consultar la historia clínica electrónica hasta presentar declaraciones juradas, y permitió al sector privado implementar firmas remotas para contratos y aperturas de cuenta.

"Nuestro objetivo siempre fue que la tecnología no solo fuera segura, sino también accesible. La colaboración con AGESIC nos permitió diseñar un ecosistema donde cualquier ciudadano, desde su teléfono, pudiera autenticarse y realizar trámites en línea con plena confianza", dijo el gerente.

DSC00291 Diego Vergara, gerente de Id Digital Abitab.

Gracias a esta universalización, Uruguay fue reconocido por la ONU como uno de los países con mayor avance en gobierno electrónico en la región.

Innovación en pandemia: firma y votación remota

La crisis sanitaria de 2020 aceleró la digitalización y los riesgos de fraude digital. Abitab respondió con ID Firma, una plataforma para firmar documentos a distancia mediante la identidad digital, adoptada por más de 20.000 personas y cientos de empresas.

Sobre esta base tecnológica se desarrolló ID Voto, una plataforma que permite realizar votaciones electrónicas seguras, donde cada voto se firma digitalmente garantizando su autenticidad y el no repudio. La herramienta ya fue utilizada por la Cruz Roja y despertó interés de clubes deportivos como Nacional y Peñarol, evidenciando su potencial de escalabilidad tanto en el sector privado como en organizaciones civiles.

Identidad Digital 2.0: seguridad biométrica y multifactor

En 2023, Abitab lanzó Identidad Digital 2.0, con múltiples niveles de registro y autenticación:

Registro 100% digital (Seguridad Media-Alta): verificación remota mediante video y algoritmos de detección de vida, comparando rostro y huella con la base de la DNIC. Ideal para aprobaciones instantáneas, como créditos o apuestas en línea.

Registro presencial (Seguridad Muy Alta): validación presencial en locales de Abitab, con biometría de rostro y huella, complementada con prueba de vida en el teléfono. Este nivel se exige en bancos y portales estatales para trámites críticos.

“Hemos eliminado las contraseñas, que son vulnerables y obsoletas. La prueba de vida y la biometría son ahora los mecanismos más robustos de autenticación”, resaltó Vergara. La plataforma facilita además integrarse directamente en las aplicaciones de empresas, manteniendo la experiencia del usuario dentro de su entorno digital.

Actualmente, más de medio millón de uruguayos tienen identidad digital presencial y alrededor de 200.000 usuarios usan el nivel remoto, lo que evidencia la masificación y aceptación del sistema.

Cobertura nacional e inclusión

Con más de 500 locales en todo el país, Abitab garantiza que cualquier uruguayo pueda obtener su identidad digital a un costo accesible, con uso ilimitado anual. Además, se puede validar la identidad desde consulados o embajadas en el exterior, extendiendo el alcance global del servicio.

"No queremos que la identidad digital sea un privilegio; por eso, hoy cualquier persona puede obtenerla por un costo mínimo y desde cualquier punto del país, incluso desde el exterior. La universalización es clave para que el ecosistema digital uruguayo sea realmente democrático", mencionó el gerente.

Mirada al futuro: criptografía poscuántica

Id Digital Abitab ya trabaja en la transición hacia algoritmos poscuánticos (PQC), capaces de resistir ataques de futuros ordenadores cuánticos que podrían romper los algoritmos actuales. “Estamos preparando el terreno para 2030, para que las firmas digitales, la encriptación y la transferencia de datos sigan siendo seguras frente a la computación cuántica”, indicó.

Dos décadas de liderazgo

Desde sus inicios hasta los proyectos de criptografía poscuántica, Id Digital Abitab combina innovación tecnológica, cobertura territorial y confianza ciudadana. Con miles de registros diarios, cientos de miles de firmas y autenticaciones digitales, y un ecosistema integrado al sector público y privado, la empresa se mantiene como un referente en identidad digital en Uruguay, preparada para los desafíos de la próxima era tecnológica.