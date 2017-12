Mercosur: trampa o trampolín

Una gran edición de Consultor Tributario para culminar el año, a propósito de una de las discusiones más complejas y desafiantes para nuestro país: estar o no estar en el Mercosur. ¿Qué impacto económico tiene realmente el bloque para nuestro país? ¿Cabría acaso la posibilidad de un "Uruexit"? ¿Con qué costos económicos y jurídicos? Para responder, hemos pedido a dos buenos amigos, el Ec. Ignacio Munyo y el Dr. Pablo Labandera, que volcaran su conocimiento y opinión para valorar el asunto desde dos perspectivas complementarias: la económica y la jurídica.

Además, recibimos la presentación de Federico Liutvinas, a cargo de la operación de Thomson Reuters en la región Sur-Andina, agradeciendo una vez más su encomiable apoyo para llevar adelante este espacio junto a El Observador.

El Mercosur y la apertura

Por Ignacio Munyo

Profesor de Economía y director del Centro de Economía del IEEM.

Transcurridos más de 25 años de su creación, es difícil ocultar el fracaso del Mercosur. La realidad indica que el comercio intrarregional no creció. Ni se produjo la tan mentada integración de procesos productivos o cadenas de valor amparados en la protección del mercado regional. Tampoco se han visto avances sustantivos en la interconexión física ni energética. Hace mucho tiempo que sobrevuela la esperanza de avanzar con la Unión Europea y antes de fin de años se prometen avances.

Sin embargo, existe en nuestro país la convicción de que no hay alternativa al Mercosur. De que es nuestra región natural, que los productos que vendemos con mayor valor agregado se colocan en el Mercosur, que nadie nos abriría la puerta si fuéramos a negociar acuerdos comerciales solos. En lo personal, prefiero mirar algunos números sin el velo mitológico ni el ideológico. Y a partir de números analizar nuestra posición en el Mercosur.

Comencemos por ver el acceso a mercados que nos da el Mercosur. En el peor de los casos, si tuviéramos que pagar el Arancel Externo Común del Mercosur para ingresar con nuestras exportaciones a Brasil, Argentina y Paraguay, el costo anual sería del entorno de USD 200 millones. Siendo más concreto, por el ingreso de leche, malta, arroz, plásticos, y el resto de los bienes que vendemos a Brasil tendríamos que pagar US$ 150 millones de aranceles. Por el ingreso de soja, cables, productos de limpieza, papel y otros bienes que vendemos a Argentina tendríamos que pagar US$ 50 millones. Por el ingreso de tabaco, cigarros, medicamentos, abonos y otros bienes que vendemos a Paraguay tendríamos que pagar US$ 15 millones.