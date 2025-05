MeVuelo despega hacia el futuro: innovación, tecnología y expansión internacional en la gestión de viajes corporativos

La visión inicial y el crecimiento de MeVuelo

"Cuando comenzamos sabíamos que queríamos hacer algo diferente. No solo ofreceríamos vuelos y hoteles, sino que desde el primer kickoff lo que pusimos sobre la mesa fue un enfoque corporativo, que estaba muy cerca de mi experiencia como comercial", explicó. Desde sus inicios, la agencia de viajes apostó por ofrecer una solución no solamente en la gestión de viajes que no solo incluyera la reserva de vuelos y alojamientos, sino que también estuviera centrada en mejorar la experiencia de los usuarios y facilitar la gestión interna de las organizaciones.