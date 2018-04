Monto de inversión promovida cayó 57% en primer trimestre

En el trimestre enero-marzo, la Comisión de Aplicación de la Ley de inversiones (Comap) aprobó 108 proyectos por un monto de inversión asociado de US$ 116,2 millones, lo que implicó una caída del 11% y 57%, respectivamente respecto, igual período del año pasado. Este instrumento permite a los privados acceder a beneficios fiscales como una menor tributación de IRAE (Impuesto a las Rentas de las Actividades Económicas).





En cuanto al volumen de la inversión promovida, fue el menor monto para un primer tercio del año desde el 2010 cuando se computaron apenas US$ 74 millones, según el informe que divulgó la Unidad de Apoyo al Sector Privado del (Unasep) del Ministerio de Economía.





En los tres primeros meses de 2018, el mayor monto de inversión fue plasmado por las

empresas del sector industrial (36%), seguido por turismo (21%), servicios (20%), comercio





Empleo y exportaciones

En el transcurso del 2018 el agregado del indicador generación de empleo ascendió a 472

nuevos puestos de trabajo. De ese total, el 59% corresponde a empleos con un nivel de calificación media, 19% a un nivel de calificación media alta, el 20% a baja y 1% a alta. A su vez, el 44% del empleo a generar comprende a mujeres, 29% a trabajadores de 24 años o menos y/o de 50 años o más.





Por otro lado, en el período enero-marzo, el aumento de exportaciones comprometidas fue de U$S 3,8 millones, bastante menor que en el año anterior (US$ 28,8 millones). A su vez, se promovieron inversiones en procesos de Producción Más Limpia (P+L) por U$S 21,7 millones en igual período.





