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"Le ganaremos a Messi": un jugador de Argelia palpitó el debut frente a Argentina en el Mundial 2026

Ibrahim Maza, futbolista que representará a Argelia en el Mundial 2026, palpitó el primer partido que tendrá contra la selección Argentina

9 de junio de 2026 9:03 hs
Ibrahim Maza

La delegación de Argelia ya arribó a Estados Unidos para afrontar el Mundial 2026 para iniciar la concentración y la preparación a una semana del debut ante la selección Argentina, correspondiente a la primera fecha del grupo J, y uno de los jugadores picanteó la previa del duelo a Lionel Messi, capitán de la Albiceleste.

La picante frase del jugador de Argelia a Messi

La delegación africana arribó durante la noche del domingo a Kansas City, ciudad que utilizará como base durante su estadía en el torneo, y uno de los primeros en tomar la palabra fue Ibrahim Maza, una de las mayores promesas del plantel argelino. " Le ganaremos a Messi, si Dios quiere. Tenemos que hacer un buen Mundial, y el primer partido contra Argentina es muy importante", aseguró el volante ante los medios presentes.

Luego redobló la apuesta: "Ellos provocan mucho, pero tenemos que ponerle ganas al partido, jugar con cabeza y ver qué pasa. Si Dios quiere lo haremos bien y le ganaremos a Messi". El mediocampista de 20 años, que milita en Bayer Leverkusen, se mostró confiado de cara al debut y al rendimiento del equipo en el Mundial.

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Por otro lado, Riyad Mahrez, la gran figura de Argelia, fue otros de los jugadores que se refirió al encuentro del cuadro africano ante el elenco de Lionel Scaloni: "Lo afrontaremos como a cualquier otro partido. Todavía tenemos una semana para prepararnos adecuadamente, pero ya estamos listos. La verdad no sé si hay tantas expectativas, pero trataremos de hacerlo de la mejor manera para que en nuestro país estén orgullosos", manifestó.

La selección Argentina y Argelia se verán las caras el próximo martes 16 de junio a las 22:00 horas en el debut mundialista de ambos, correspondiente al grupo J que comparten con Austria y Jordania.

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