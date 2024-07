"A los gritos no se llega a ningún lugar": tenso intercambio entre Lacalle Pou y vecinos en Canelones

El hombre, que se presentó como Washington, contó que desde hacía seis meses en San Marcos los vecinos querían abrir un "centro de niños" para el que habían puesto toda la "infraestructura".

"Le pagamos todo, hicimos todo, nos hacemos cargo de todo. Lo que se debería hacer es que el INAU pague el salario de los trabajadores", señaló el hombre, que dijo que había 90 niños anotados.

Cuando terminaba su reclamo, el hombre se dirigió al senador nacionalista de Canelones Amín Niffouri, que estaba parado al lado de Lacalle Pou. "No me empujes, sabés", le reclamó el vecino en un momento, a lo que el legislador respondió que no lo había empujado.

Detrás del vecino, otro hombre insistía con sus reclamos, por lo que Lacalle Pou también debió pedirle paciencia. "Aguantá, valor", le dijo.

El Estado "tiene que estar"

En su discurso, el presidente insistió con la necesidad de que el Estado esté presente en localidades como 18 de Mayo y el barrio El Dorado.

"¿Y qué tiene que ver el Estado en este caso? Y bueno, ayudar a los que por determinada situación no pueden acceder a esos derechos y se le generan obligaciones. Y en este caso la obligación es ser, pertenecer, es tener una factura a mi nombre y no tener que desconectar el microondas para que no me salte la televisión o la computadora de los gurises", dijo el mandatario.

Enseguida consideró que había una "falsa discusión" entre "Estado sí" o "Estado no". "Eso es de los libros de texto, eso es para llenarnos la cabeza. El Estado acá tiene que estar obligatoriamente".

También aseguró que a Canelones le debía "todo" lo que era "políricamente". "Me toca encabezar un gobierno que está en el barrio, un gobierno que en Las Piedras ha demostrado la sensibilidad social, que le ha demostrado a Canelones y a todo el país que trata de ser justo. En la vida, la cosa más difícil es ser justo".