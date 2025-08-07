Agentes de Carga denuncian que navieras internacionales "omiten" el puerto de Montevideo y piden soluciones para reestablecer conectividad

Puerto de Montevideo. (Foto archivo)

Varias navieras de alcance internacional comenzaron a omitir el puerto de Montevideo en sus itinerarios regulares, lo que está generando un impacto directo en el comercio exterior y la cadena logística regional, señaló la Asociación Uruguaya de Agentes de Carga (Audaca), que advirtió sobre la reconfiguración de las rutas habituales de importación y exportación, lo que afecta a empresas locales y aumenta los costos operativos.

Según el gremio, empresas como MSC, Hapag-Lloyd, ZIM, Maersk, Cosco y Log-In cambiaron sus itinerarios, lo que ha obligado a las cargas a ser redirigidas hacia otros puertos cercanos, como Buenos Aires, Santos o Itapoá. Esto ha generado un aumento en los costos y tiempos de tránsito, lo que repercute negativamente en los operadores logísticos y las empresas involucradas en el comercio exterior.

En su comunicado oficial, se calificó la situación como “problemática” y se afirmó que se encuentra realizando un “seguimiento constante” del impacto. Además, destacó que está “en contacto con operadores logísticos, autoridades portuarias y representantes del sector, a fin de evaluar su impacto y promover posibles soluciones que permitan restablecer la conectividad de Montevideo como puerto de escala directa”.

En este contexto, la organización recomendó a los operadores y empresas involucradas “mantenerse en contacto con sus proveedores logísticos para coordinar alternativas de embarque y asegurar la continuidad operativa”.

