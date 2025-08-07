Dólar
Compra 38,85 Venta 41,25

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45
Ahora en: Montevideo
icon
12°C
nubes
Viernes:
Mín 
Máx  10°

Siguenos en:

/ Nacional / PUERTO

Agentes de Carga denuncian que navieras internacionales "omiten" el puerto de Montevideo y piden soluciones para reestablecer conectividad

Según el gremio, empresas como MSC, Hapag-Lloyd, ZIM, Maersk, Cosco y Log-In cambiaron sus itinerarios y omiten el puerto de Montevideo

7 de agosto 2025 - 14:39hs
Puerto de Montevideo. (Foto archivo)

Puerto de Montevideo. (Foto archivo)

Varias navieras de alcance internacional comenzaron a omitir el puerto de Montevideo en sus itinerarios regulares, lo que está generando un impacto directo en el comercio exterior y la cadena logística regional, señaló la Asociación Uruguaya de Agentes de Carga (Audaca), que advirtió sobre la reconfiguración de las rutas habituales de importación y exportación, lo que afecta a empresas locales y aumenta los costos operativos.

Según el gremio, empresas como MSC, Hapag-Lloyd, ZIM, Maersk, Cosco y Log-In cambiaron sus itinerarios, lo que ha obligado a las cargas a ser redirigidas hacia otros puertos cercanos, como Buenos Aires, Santos o Itapoá. Esto ha generado un aumento en los costos y tiempos de tránsito, lo que repercute negativamente en los operadores logísticos y las empresas involucradas en el comercio exterior.

En su comunicado oficial, se calificó la situación como “problemática” y se afirmó que se encuentra realizando un “seguimiento constante” del impacto. Además, destacó que está “en contacto con operadores logísticos, autoridades portuarias y representantes del sector, a fin de evaluar su impacto y promover posibles soluciones que permitan restablecer la conectividad de Montevideo como puerto de escala directa”.

Más noticias
Navieras cancelan escalas en puerto de Montevideo

Navieras cancelan llegada de buques al puerto de Montevideo y generan cruce entre operadores y terminal de contenedores

Terminal de contenedores en el puerto de Montevideo

Terminal de contenedores: constructora retoma trabajadores y reanuda obras en el puerto de Montevideo

En este contexto, la organización recomendó a los operadores y empresas involucradas “mantenerse en contacto con sus proveedores logísticos para coordinar alternativas de embarque y asegurar la continuidad operativa”.

GxvmpbmWIAAXV6-

Temas:

puerto de Montevideo Asociación Uruguaya de Agentes de Carga

Seguí leyendo

Las más leídas

Canal 10
MEDIOS

Figura de Subrayado se despide después de 17 años en Canal 10: "Me voy súper agradecido"

Fachada de la sede central del Mides, en Montevideo
POLICÍA

Dos empresarios condenados por estafa millonaria a través de una maniobra que afectó a cientos de beneficiarios de garrafas del Mides

Matilde Itzcovich
AUTOMOVILISMO

Luto en el deporte: murió la piloto Matilde Itzcovich, de 16 años, promesa del karting uruguayo y con proyección internacional

Matilde Itzcovich
AUTOMOVILISMO

¿Quién era Matilde Itzcovich, la piloto de karting que murió a sus 16 años? Promesa del motor internacional, defendió a Peñarol, y fue la única uruguaya en la academia de la FIA

Mas noticias de Nacional

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos