/ Nacional / DESPEDIDA

Murió el colorado José Jorge De Boismenú: fue senador y referente de la lista 15

A lo largo de su trayectoria ocupó diversos cargos de relevancia en el sector político y rural

9 de agosto 2025 - 20:17hs
Gx7WlFVXsAAajT2

El Partido Colorado informó este sábado el fallecimiento de José Jorge De Boismenú, exsenador de la Republica, y exvicepresidente del Banco de Seguros del Estado (BSE).

Fue una figura histórica de la Lista 15 del partido, fundada por Luis Batlle Berres.

"Con profundo pesar, el Partido Colorado lamenta el fallecimiento de José Jorge “Mono” De Boismenú. Acompañamos a su familia y amigos, destacando su compromiso con el país y su legado en la política nacional", publicó el partido en la red social X.

Nacido en Young, departamento de Río Negro, De Boismenú tuvo una extensa trayectoria vinculada tanto a la actividad política como al sector rural. Inició su carrera en el Parlamento en 1992 como senador suplente y, en el año 2000, asumió la banca como titular.

Al momento de su fallecimiento De Boismenú tenía 81 años.

El diputado colorado y dos veces presidente de Antel, Gabriel Gurméndez, también le dedicó un tuit: "Con José Jorge Boismenu se nos va un colorado y jorgista de corazón. De los que siempre estuvieron allí: en las buenas y en las malas".

