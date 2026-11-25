El Consejo Directivo Central (CDC) de la Universidad de la República ( Udelar ) aprobó por unanimidad este martes otorgar el título de doctor honoris causa a los historiadores Ilan Pappé y Rashid Khalidi , dos académicos especializados en la historia de Palestina y el conflicto israelí-palestino.

Durante la sesión, el consejero Nicolás Duffau, decano de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, hizo una aclaración sobre el origen de la propuesta. "Dice que lo solicita la Facultad de Humanidades, pero en realidad la Facultad de Humanidades no solicitó esto", señaló.

Duffau explicó que, al revisar el expediente, se observa que "empieza con una nota del coordinador del Instituto de Ciencias Históricas y después la fundamentación, que está firmada por un grupo de universitarios". En ese sentido, precisó que la iniciativa no fue presentada por la facultad, sino que, según entiende, fue impulsada por la Asociación de Docentes de la Universidad de la República (ADUR): "Creo que es a propuesta de ADUR, o sea, no es a propuesta de la Facultad de Humanidades".

De todas formas, el decano aclaró que no tenía objeciones a acompañar la distinción: " Después no tengo ningún problema en votarlo porque es clara la fundamentación ".

Según describe la institución, este reconocimiento es dado a las personas que hayan realizado una "contribución notable al progreso de la ciencia, la cultura o el bienestar general". Este año, la Udelar ya había otorgado otros dos títulos de honoris causa: en octubre, distinguió al académico francés Philippe Meirieu y, en otra instancia, al ingeniero y académico uruguayo-estadounidense Gustavo V. Barbosa Cánovas.

El boicot académico y las acusaciones de "traidor": Ilan Pappé, el historiador israelí que cuestiona el relato de su país

Pappé es un historiador israelí nacido en Haifa en 1954, reconocido internacionalmente por sus libros sobre la creación del Estado de Israel y el desplazamiento de la población palestina en 1948. Se doctoró en la Universidad de Oxford y fue profesor de la Universidad de Haifa. En 2007 se mudó al Reino Unido, donde comenzó a trabajar en la Universidad de Exeter como profesor de Historia y posteriormente fue codirector de su Centro Europeo de Estudios Palestinos. Su respaldo a un boicot académico internacional a Israel y sus posiciones críticas con el sionismo lo convirtieron en una figura muy cuestionada en su país.

En entrevista al medio israelí Yedioth Ahronoth en 2008, Pappé contó que, luego de hacer público su apoyo al boicot académico a las universidades israelíes, había "recibido amenazas de muerte por teléfono casi a diario". Cuando le preguntaron si respaldaba "de todo corazón" el boicot, respondió que no: "No se puede recomendar de todo corazón un boicot a la propia sociedad, especialmente cuando incluye el lugar donde uno trabaja, la Universidad de Haifa (...) Soy historiador, y esta es la verdad tal como yo la veo: la historia de una víctima y un victimario. Y la víctima son los palestinos (...) No cometí traición", sostuvo.

En otra entrevista, esta vez, publicada por el medio español El País esta semana, Pappé sostuvo que Israel se ha vuelto “más extremo” y que la generación más joven está “menos dispuesta a escuchar” y también es “más extremista, derechista y racista".

En esa conversación también se refirió a la situación de los palestinos y planteó: "Los palestinos están en una situación imposible. Si no hacen nada, morirán. Si actúan, morirán". Además, sostuvo que "Israel aplica un apartheid encubierto, con diferentes regímenes legales en Gaza, Cisjordania o Jerusalén".

Cuestionado por los asesinatos cometidos el 7 de octubre de 2023, Pappé respondió a El País que “no ayudó a la liberación” pero que “Hamás tenía pocas opciones”.

En la misma línea, agregó: “Podrían haber llevado a cabo esa operación de manera más humana. Creo que muchos de sus líderes, si estuviesen vivos y les preguntaras si valió la pena el precio, no estoy seguro de que dijesen que sí ni que hubiesen previsto tal reacción. No sé si las cosas terribles que hicieron en los kibutzs formaban parte del plan. Si lo eran, es una decisión terrible: moral y estratégicamente. Pero, como todo en la historia, tiene un resultado mixto. A corto plazo, el resultado ha sido horrible para el pueblo de Gaza. A la larga, quizás algún día veamos que aceleró la liberación de Palestina”.

Entre otros libros destacados del historiador se encuentran Por qué Israel no es un Estado judío, Una breve historia de Gaza y Gaza en crisis: Reflexiones sobre la guerra de Israel contra los palestinos, junto con el lingüista y académico estadounidense Noam Chomsky.

En el prefacio de La limpieza étnica de Palestina —uno de sus libros, publicado en 2006— Pappé introdujo el concepto de “limpieza étnica” y explicó que la definición se aplica “casi palabra por palabra” al caso de Palestina.

En ese sentido, también escribió: “[El libro] trata de la sencilla pero horrible historia de la limpieza étnica de Palestina, un crimen contra la humanidad que Israel ha querido negar y hacer olvidar al mundo. Recuperarla del olvido es una tarea de la que somos responsables, no sólo porque una labor de reconstrucción histórica tanto tiempo aplazada es un deber profesional, sino porque, en mi opinión, hacerlo implica una decisión moral: es el primer paso que debemos dar si queremos que la reconciliación tenga una oportunidad y la paz eche raíces en las desgarradas tierras de Palestina e Israel”.

Rashid Khalidi, un historiador estadounidense de origen palestino: "Destruir a Hamás como idea es imposible"

Por otra parte, Khalidi es un historiador estadounidense de origen palestino-libanés, nacido en Nueva York en 1948. Es especialista en la historia moderna de Medio Oriente, los nacionalismos y la identidad palestina. Se graduó en Historia en la Universidad de Yale en 1970 y obtuvo un doctorado en la Universidad de Oxford en 1974.

Fue profesor en la Universidad Americana de Beirut y en la Universidad de Chicago, entre otras instituciones. Desde 2003 hasta 2024 ocupó la cátedra Edward Said de Estudios Árabes en la Universidad de Columbia, donde actualmente es profesor emérito. También fue presidente de la Asociación de Estudios de Medio Oriente y editor de la revista Journal of Palestine Studies. Entre 1991 y 1993 se desempeñó como asesor de la delegación palestina en las negociaciones de paz árabe-israelíes de Madrid y Washington, según su perfil académico de la Universidad de Columbia.

Es autor de varios libros sobre la historia palestina y el conflicto en Medio Oriente, entre ellos: Identidad palestina: la construcción de una conciencia nacional moderna, La jaula de hierro: la historia de la lucha palestina por la estatalidad y Palestina, cien años de colonialismo y resistencia (1917-2017).

En otra entrevista —también publicada por el medio español El País— en octubre de 2023, Khalidi analizó la guerra entre Israel y Hamás y las posibilidades de eliminar a esa organización. Sobre Hamás, dijo: "No sé quién puede gobernar Gaza, pero no creo que nadie más pueda asumirlo. Ya sea que maten a todos sus líderes, ya sea que maten a todos los militantes armados, ellos permanecerán ahí como una fuerza política, incluso si los israelíes ocupan o se van. Así que destruir a Hamás como institución política, destruir a Hamás como idea, es imposible. Aniquilar sus capacidades militares es posible, pero solo de forma limitada y por un tiempo limitado.".

El historiador sostuvo que una nueva "ocupación" israelí de la Franja de Gaza provocaría "resistencia" y cuestionó la "ausencia total de horizonte político para los palestinos".

Asimismo, describió el escenario de ocupación y pérdida de derechos: "Más confiscaciones y robos de sus tierras. Más movimiento de personas fuera de sus hogares. Más represión, menos derechos y ninguna autodeterminación ni fin de la ocupación", expresó.

En mayo de 2021, Khalidi fue convocado por el Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para presentar un informe ante sus integrantes sobre la situación en Palestina. Durante su intervención, planteó cuatro asuntos que consideró "centrales" para alcanzar una solución "sostenible": "El despojo del pueblo palestino que comenzó en 1948; el estatus de Jerusalén; la ocupación militar supuestamente temporal que se ha prolongado desde 1967; y la necesidad de garantizar que cualquier solución que se proyecte esté basada en el derecho internacional y en las resoluciones de este Consejo, y no en lo que resulte conveniente para los actores más poderosos involucrados en este asunto".