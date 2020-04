"Es muy probable" que haya clases hasta fin de año y actividades en verano, dice Da Silveira

El ministro de Educación y Cultura, Pablo Da SIlveira, afirmó que "es muy probable" que, una vez retomadas, las clases de escuelas y liceos se extiendan hasta fin de año y que incluso haya actividades curriculares durante el verano, como una medida compensatoria ante la suspensión de la educación presencial desde el 19 de marzo debido a la emergencia sanitaria.

Desde entonces, muchos docentes han continuado impartiendo sus clases en forma virtual, utilizando plataformas digitales, pero ello no es suficiente para completar la formación de los alumnos, además de que por distintas razones no es la realidad ni de todas las escuelas ni de todos los liceos, según detalló el ministro este jueves en entrevista con el programa radial En Perspectiva.

"Nosotros tenemos clarísimo que la educación a distancia no es lo mismo que la eduación presencial, y que la educación presencial no es sustituible", destacó Da Silveira.

Con esa mira fue que las autoridades del Consejo Directivo Central (Codicen) de la Administración Nacional de la Educación Pública (ANEP) definieron días atrás el retorno "programado" y "paulatino" de las clases presenciales, en función de la evolución sanitaria general y priorizando aquellas localidades del país en las que no se ha registrado casos del nuevo coronavirus covid-19.

En ese sentido, el presidente Luis Lacalle Pou informó en conferencia de prensa este miércoles que, en principio, 973 escuelas rurales del interior–con la excepción de las de Canelones– abrirán sus puertas el 22 de abril, con el argumento de que el riesgo de contagio en esos centros es bajo –por la escasa cantidad de alumnos y la ausencia de contagiados en esas zonas– y de que en esos lugares la conectividad para seguir los cursos en forma virtual es más problemática.

Para el resto de escuelas y liceos todavía no hay fecha para el reinicio, pero sí se sabe que, pese a las herramientas informáticas del Plan Ceibal, "es muy probable que una vez que se reanuden las clases se tenga que seguir hasta fin de año, y es probable que haya que hacer cosas durante el verano", afirmó el secretario de Estado.

"Por supuesto que no es lindo decir, y por supuesto que muchos alumnos van a decir 'ay, no nos hagan esto', pero bueno, es que la alternativa es mucho peor: sería decirles que hiciéramos como que este año no existió y arrancáramos el año que viene con todos en el mismo lugar que estábamos en marzo de 2020, lo que sería una pérdida para todo el mundo y para la sociedad", explicó Da Silveira.

Entre otros fundamentos, el ministro dijo que se tiene en cuenta que los cursos mediante dispositivos electrónicos profundizan algunas inequidades sociales.

"Una de las cosas que estamos observando, y que es de esos problemas que hay que encarar muy en serio, es que la educación a distancia tiene muchas ventajas y muchas fortalezas, pero también tiene algunas debilidades; y por ejemplo, una es que reproduce las inequidades que existían antes, que existen en el mundo no virtual. Es decir, los que aprenden menos en la enseñanza presencial tienden a ser los que hacen un menor uso de los recursos de la educación a distancia, y los que aprenden más en la educación presencial son los que tienden a aprovechar mejor los recursos de la educación a distancia", subrayó.

Y es por eso, según remarcó, que las "acciones compensatorias", como la dilatación del año lectivo, apunta a subsanar "a los más vulnerables en los términos culturales y sociales".