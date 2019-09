“La gente piensa que los políticos actuamos por cuidar nuestra chacrita”

“Toda la vida hablé y la gente me creía. Ahora por estar en política no me creen”, aseguró el candidato del Partido de la Gente, Edgardo Novick. Contó que llegó a esa reflexión luego de una entrevista que le hicieron en la que estaba hablando de que quería “devolverle al Uruguay lo que hizo” por él y su familia. “Yo le miré la cara al periodista y me miró con esos ojos como diciendo ‘todos los políticos dicen lo mismo’”.

Novick explicó qué cree que deberían hacer los políticos para revertir esa imagen. “Los políticos tenemos que revertir esa situación de que la gente pasó a no creernos y a pensar de que todo lo hacemos por un bien de cuidar nuestra chacrita. Yo pienso que no es así. Tenemos que demostrar que cuando decimos algo, cuando votamos algo, es por el bien del país siempre por eso y si yo tengo que votar algo que no me sirva a mi partido político o a mí personalmente, lo tengo que votar por el bien de la gente”. En este video podés ver la explicación del candidato.

“Tenemos que demostrarle a la gente que vamos por ese camino si no no nos van a creer”, afirmó. El fundador del Partido de la Gente dijo estar convencido de que “los problemas que tiene el Uruguay se pueden resolver. Si no no estaría acá”, enfatizó.

