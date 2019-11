El entrenador de Peñarol Diego López y el externo Fabián Estoyanoff hablaron este miércoles en conferencia de prensa en Los Aromos sobre el clásico que este domingo jugarán el domingo a la hora 16 en el Estadio Centenario por la 12ª fecha del Torneo Clausura.

"Es una semana linda e importante donde se empieza a vivir mucho antes, este grupo tuvo que separar en la cabeza los partidos anteriores, eso fue bueno y está bien resaltarlo porque no fue fácil. Por parte de la gente se empieza a hablar mucho antes un clásico. Estamos a mitad de semana, se está trabajando bien y hay que ver cómo sigue, después la definición del equipo viene en los últimos dos días", comenzó diciendo López.

Peñarol llega con cinco triunfos consecutivos y está un punto detrás de Nacional y a dos en la Tabla Anual. Sabe que ya está en la definición del Campeonato Uruguayo porque fue campeón del Apertura, pero si gana el Clausurá será campeón -por tercer año consecutivo- sin tener que jugar finales.

"Un clásico va más allá de la tabla, miro mucho cómo llega Peñarol que llega en un buen momento y el fútbol pasa por momentos. Y este es un momento bueno para afrontar un partido importante, no decisivo, porque después hay que jugar y ganar varios partidos más. El clásico es un partido aparte, hay que ganarlo por un montón de razones, pero lo mejor de Peñarol es el momento en cómo llega a este clásico".

"Creo mucho en la experiencia de los jugadores. Para llegar a poner a jugadores jóvenes tenés que tener este tipo de jugadores que son los que ayudan en el vestuario y en la cancha, ahí donde el entrenador no puede llegar. (Matías) De los Santos y (Facundo) Pellistri fueron ayudados por estos jugadores, han tenido continuidad porque hay jugadores grandes en los cuales creo, porque son ellos los que te hacen ganar. Le hicieron ganar a Leo (Ramos) y a mí, y si hay otro entrenador van a ganar igual, porque son fundamentales", afirmó el DT.

"A lo largo de un campeonato vas a tener momentos complicados y este grupo tuvo equilibrio en todo sentido y se pudo sobrellevar un momento malo que duró bastante. Hoy este grupo está entero para pelear todo, el clásico y otros tres partidos. Somos realistas: es un partido fundamental, pero quedan otros tres", expresó.

"En el clásico anterior recibimos una linda enseñanza, sabemos muy bien lo que no tenemos que repetir. Como el partido de Paranaense (por la revancha de la Copa Sudamericana 2018). A la hora de prepararlo, de ir a jugarlo, hay que pensar en los momentos en los que vivimos algo que no se esperaba. Este equipo hizo autocrítica, sabemos lo que tenemos que hacer y lo que no tenemos que hacer para ganar el partido", dijo López.

Consultado por un periodista que afirmó que Peñarol está más obligado que Nacional a ganar el clásico porque viene atrás en las dos tablas, López respondió: Ç"No pienso como vos que Peñarol tiene que ir a buscar el partido porque después quedan más partidos para los dos y no es definitorio (el clásico). Peñarol está apto para hacer su partido y ganarlo, no creo que cambie mucho lo que se planifica para jugar el partido. Si no llegáramos en esta condición, también tendríamos que salir a ganar el clásico porque Peñarol cuando sale a jugar entra perdiendo dos puntos y en un clásico también. Yo como entrenador me he acostumbrado a esto. Hay que hacer las cosas para ganar siempre. Somos conscientes que tenemos que lograr un resultado positivo".

Más tade reafirmó el concepto en la última pregunta que recibió: "Peñarol no puede salir a especular con un empate, sabe de la forma que tiene que jugar para ganar el partido, como lo hemos hecho siempre".

Camilo dos Santos

López también reflexionó sobre el gran momento que atraviesan los juveniles Matías De los Santos, de 21 años, y Facundo Pellistri, de 17: "Los vi prontos a Pellistri y a De los Santos más allá de los resultados. Con Brian (Rodríguez) perdimos un partido en el Apertura con Wanderers donde no jugó un gran partido, pero creí que era un jugador que nos podía dar mucho. Pellistri tiene poca edad y ojo que Canobbio también porque también tiene todo para seguir creciendo porque no tiene 25 años (NdeR: tiene 21 años). A veces se le pide demasiado el gol, pero nosotros le pedimos otras cosas en las que está mejorando porque trabaja y me gusta mucho porque a la hora que termina un entrenamiento se queda a mejorar. Con Pellistri me permití que se podía seguir apostando a un joven en un momento difícil porque lo vi jugar con naturalidad y hacer muchas cosas buenas, entonces dije: 'cuando estemos bien se va a ver mucho más'".

Leonardo Carreño

Sobre el bueno momento del español Xisco Jiménez, autor de cuatro goles en el Clausura, expresó: "Va a seguir mejorando a medida que pasen los partidos, es muy bueno para él y el equipo. Está bien asistido, el equipo se dio cuenta de entender las características de cada compañero y dentro del área es un jugador importante, se está viendo lo mejor de él porque está siendo ayudado de la mejor manera por sus compañeros".

"Si hay una manera de no jugar un clásico es como se jugó el clásico anterior"

Antes de López fue Fabián Estoyanoff el primero en comparecer ante los medios presentes. "En un clásico recuerdo a jugadores históricos que pasaron por el club y las cosas que nos decían a los más jóvenes a la hora de jugar esta clase de partidos, porque hoy me toca hablarle a los más chicos".

"Este clásico tiene un sabor especial porque estamos en la definición del campeonato y venimos los dos muy parejos a pocos puntos y puede ser definitorio", afirmó.

Diego Battiste

"Puede ser el más importante de este año, pero los partidos más importantes clásicos son las finales como el del año pasado. En este clásico no sos campeón, pero tiene una importancia muy grande por la Tabla Anual, aunque luego vienen rivales difíciles y este no te consagra, pero es importante como todo clásico", reflexionó.

"Peñarol tuvo un cambio de actitud de juego y de equipo, y eso viene de la mano de resultados, por momentos no hemos jugado bien, por momentos sí lo hicimos y ganamos, pudimos sumar puntos y eso te da confianza, la posibilidad de mejorar el juego y tranquilidad para la semana. Siempre creí en este plantel sabiendo que lo podíamos sacar adelante; ojalá el domingo se vea plasmado en la cancha", admitió.

"Me hubiera gustado jugar en el Parque como jugamos en el Campeón del Siglo, nunca me tocó jugar un clásico en el Parque Central, hubiera sido otro folclore, pero este se jugará en el Centenario", dijo consultado sobre si le hubiera gustado disputar el partido ante Nacional en condición de visitante.

"No me tocó jugar el último clásico. Lo que faltó no fue actitud sino salir a jugarlo como una final y se los dije en el entretiempo. Ahora hicimos hincapié en salir a jugar como si para nosotros fuera la final del mundo, por la experiencia que tenemos del clásico anterior: si hay una manera de no jugar un clásico es como se jugó el clásico anterior", confesó el Lolo.

"Me siento un jugador que aporta en la cancha por la cantidad de clásicos jugados y de los compartidos con jugadores como el Gaby Gedrés, (Pablo) Bengoechea, (José Enrique) De los Santos, (Robert) Lima, (Nicolás) Rotundo o (Marcelo) De Souza que fueron jugadores que marcaron los partidos clásicos. Yo escuchaba a (Óscar) Aguirregaray que te enseñaba mucho y eso ahora me da un plus porque además el jugador hincha tiene algo que dar siempre, una rebeldía extra. Me toque o no me toque jugar, voy a dar lo mejor de mí, en la cancha o en el vestuario hablando a los más jóvenes porque lo único que quiero es que Peñarol gane", dijo Estoyanoff.

Sobre la designación de Leodán González como juez del clásico dijo: "No hablamos de los jueces, Leodán (González) es internacional, es muy bueno, pero nunca opino de los árbitros, ni en los aciertos ni en los errores", dijo Estoyanoff que, sin embargo, en agosto del año pasado fue crítico con Andrés Cunha por su actuación en el partido de Liverpool-Peñarol jugado en Belvedere.