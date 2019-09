“Me reconcilié con mi voz”

Ernesto Talvi tiene una voz muy particular, casi disfónica. Para corregirla, de joven, le recomendaron que hiciera foniatría. “Empecé cinco veces y la verdad que te confieso que no tuve nunca la paciencia y la persistencia para poder superarlo”, contó el candidato del Partido Colorado entrevistado por Facundo Ponce de León en De Cerca.

Aquí podés ver todos los contenidos del ciclo De Cerca

Cuando habló de su pasión por el fútbol, contó que de niño relataba partidos junto al actual comisionado parlamentario Juan Miguel Pettit. “Yo era el que relataba; y Juan Miguel, el que comentaba”, contó. Ponce de León le preguntó si ahí ya tenía esa voz tan particular. “Todavía creo que no, porque de niño no me doy cuenta, porque estábamos todavía en el proceso en el que vas transformando la voz en la adolescencia. Después, ya en la adolescencia, adquirí esta voz disfónica”, dijo.

De Cerca es producido por Mueca Films y presentado por TV Ciudad, El Observador y WILD Fi.

“Cuando Gonzalo Moreira nos hizo el jingle de campaña me dijo: ‘No me vayas a cambiar esa voz porque la vamos a usar y todo el mundo la va a reconocer’. Así que me reconcilié con mi propia voz”, dijo.

Otros fragmentos de la entrevista a Talvi en De Cerca