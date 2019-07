“Nuestros clientes esperan servicios integrados transfronterizos”

En una región que viene de años de muchos vaivenes económicos y políticos Ted Acosta, el nuevo CEO de EY Latinoamérica Sur , dijo que “afortunadamente ya estamos saliendo de ese período de volatilidad, creo que hay una ola de cambio”.

EY, una de las rmas más importantes en cuestiones de servicios profesionales, tales como auditorías, contabilidad, asesoría legal, consultoría, entre otros, hace dos años concentró sus operaciones en cinco países de América Latina: Brasil, Uruguay, Paraguay, Argentina y Chile “por- que son con los que tenemos más vínculos y una manera similar de manejar la economía”, explicó.

“La marca de EY es una marca muy potente pero si respaldás esa marca en estos países con un grupo de personas expertas en tecnología, desarrollo, disruption, la convierte en una marca mucho más poderosa”, explicó-

Ahora que está mejorando la situación económica “queremos fortalecer la marca y la estructura de EY, porque a pesar del cliché sabemos que divididos nunca conseguimos nada, somos mucho más poderosos y eficientes unidos”, sostuvo.

Sin duda, “nuestros clientes requieren de servicios integrados transfronterizos y el mismo nivel de calidad en cualquier parte del mundo donde hagan negocios. Nuestra gente busca desarrollar sus carreras en una organización que sea global en cuanto a su visión, pero incisiva también en cuanto a su enfoque”, dijo.

Además, la integración “nos da la capacidad para invertir en herramientas nuevas, desarrollar nuevas tecnologías y una mejor capacitación para toda la región”, agregó.

Ted Acosta, que antes de liderar en la región, dirigió la organización de Gestión de Riesgos de América de EY dijo “he formado equipos desde Inglaterra hasta Arabia Saudita con gente de diferentes países, edades, géneros, jóvenes y más experimentados, todos trabajando juntos, eso es lo que esperan nuestros clientes, una mirada global que es nuestro diferencial”.

El termómetro

En este sentido dijo que “la región es muy importante para EY porque representa a los países emergentes que son el termómetro y predicen el rumbo de la economía mundial, es un buen diagnóstico para saber adonde van los negocios”.

Es cuanto a los latinoamericanos consideró que “son más que artistas y magos en mi opinión porque para hacer crecer un negocio con cambios de condiciones diarios, monedas volátiles y demás y aún así tener empresas sólidas y muy balanceadas, requiere de una calidad de capacitación y recursos humanos impresionante”.

Sin duda, “el instinto de supervivencia lo tienen desarrollado al máximo a diferencia de los países del primer mundo donde la estabilidad es mayor”.

Lo Digital

En tanto, Acosta también se refirió a la transformación digital que deberán aplicar las empresas que siguen trabajando en forma análoga. Por ejemplo “si sos hoy el rey de algo puede ser que dos chicos en un garage en Bali con una computadora te cambien la fórmula de un día para el otro, nosotros en EY los ayudamos a modernizarse, a entender qué es lo que quiere el consumidor, y cómo ser mas ágil y eficiente”, explicó.

El impacto de las nuevas tecnologías es tan vertiginoso que también está afectando a la forma de procesamiento de los impuestos de las empresas. “La robotización de los procesos hoy en día es total, y ya los humanos no podemos competir porque lo hace un software que no comete errores y trabaja 24/7, la idea no es que la persona que lo hacía ya no se emplee más, sino que asuma una función menos mecánica y de más valor agregado”, dijo.

Asimismo, las nuevas tecnologías “nos permiten ir a la empresa, tomar la contabilidad en su conjunto, procesarla con nuestra tecnología, e identificar claramente donde están los riesgos, y presentarle una auditoria digital con una visión integral al cliente”, agregó.

Estrategia y equipos

Un servicio nuevo en crecimiento de EY es la asesoría en materia estratégica “porque al cliente lo podemos ayudar con los impuestos, temas legales, contables pero notamos que también necesitan saber cómo tomar decisiones, qué nuevos productos lanzar, cuáles son sus clientes potenciales y nosotros tenemos la receta perfecta para ser buenos asesores estratégicos”, dijo.

Asimismo, consideró que “las empresas hoy requieren otros modelos de trabajo para poder retener a las mujeres cuando deciden tener una familia y seguir contando con equipos diversos, creemos que aplicando nuevas reglas más flexibles, horarios ajustados a las necesidades de su nueva vida podemos revertir ese fenómeno”, agregó.

Experiencia del consumidor

En cuanto a los cambios en la forma de consumir explicó “hoy ya no es necesario ir a una tienda a comprarse ropa, ir al banco para hacer una transacción, lo hacés todo a través del teléfono movil, por eso la experiencia del usuario es tan importante”.

Mediante un laboratorio de realidad virtual “nosotros los ayudamos a imaginarse qué experiencia el consumidor espera y anticipar qué puede esperar ese consumidor a futuro”, dijo.

Ataques cibernéticos

La ciberseguridad es “un tema que no termina nunca, la tecnología de protección sigue avanzando pero también los métodos para corromper y robar información, afectar negocios o gobiernos”, dijo

“Nosotros invertimos muchísimo en laboratorios, herramientas y en personal, ingenieros en computación para ofrecer un monitoreo 24/7 para nuestros clientes y estar permanentemente desarrollando nuevas tecnologías para combatir este crimen”, concluyó.