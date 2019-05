¿Por qué todavía no se conoce el nombre del hijo de Meghan y Harry?

El lunes 6 de mayo fue escenario de una noticia que alborotó a miles de personas alrededor del mundo –sobre todo, en el Reino Unido–. Meghan Markle y el príncipe Harry se convirtieron en padres de un varón.

Los días previos al nacimiento del bebé real, las expectativas y ansiedades giraban en torno a la incógnita de cuándo nacería –incluso rondaron teorías de que el niño ya había nacido y no lo habían anunciado– y cuál sería su sexo. Pero ahora, que el bisnieto de la reina Isabel nació y que se informó que se trata de un varón, la pregunta que está sobre el tapete es ¿cómo se llama el bebé real?

Probablemente para muchos que un bebé que ya cumplió 24 horas desde su nacimiento no tenga nombre es algo extraño. Pero dentro de la realeza es una práctica bastante común.

En un repaso de casos cercanos en el tiempo, los nacimientos de los tres hijos de Kate Middleton y el príncipe William son un claro ejemplo de cómo la demora en hacer público el nombre de los nuevos integrantes de la familia Windsor es usual.

Con sus primeros dos hijos –George de 5 años y Charlotte de 4– los duques de Cambridge demoraron menos de 48 horas en anunciar sus nombres. Pero tras el nacimiento del benjamín de la familia –Louis– que fue el 23 de abril de 2018, la pareja informó su nombre el 27 del mismo mes.

Parte del protocolo de la realeza es que antes de hacer público el nombre de uno nuevo integrante, los padres deben comunicárselo a la reina. Porque, además, el nombre que elijan –que suele ser compuesto– pasará a formar parte de la historia de Inglaterra por lo que la selección tiene una valoración que excede lo familiar.

The Duke and Duchess of Cambridge are delighted to announce that they have named their son Louis Arthur Charles.



The baby will be known as His Royal Highness Prince Louis of Cambridge. pic.twitter.com/4DUwsLv5JQ