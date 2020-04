¿Qué asteroide pasará cerca de la Tierra este miércoles y cómo se lo podrá ver en Uruguay?

El asteroide 1998 OR 2 pasará este miércoles 29 de abril a tan solo aproximadamente 6,5 millones de kilómetros de la Tierra (16 veces la distancia entre la Tierra y la Luna). De acuerdo con la NASA, está denominado como un "objeto cercano a la tierra" ya que estará a menos de 40 millones de kilómetros de nuestro planeta.

Paul Chodas, director del centro de estudios de objetos cercanos de la NASA, cuenta que este asteroide ha sido estudiado por más de 20 años y que conocen "su camino con mucha precisión". Además, asegura que no representa una amenaza para la Tierra y que no hay de qué alarmarse.

Gonzalo Tancredi, el renombrado astrónomo uruguayo, explica que el protagonista de la historia está "dentro de un subgrupo que denominamos 'potencialmente peligrosos' porque cruzan la órbita de la Tierra y porque tienen un tamaño suficientemente grande como para causar una catástrofe en caso de impacto". De todas formas, más allá de esta clasificación general, la distancia entre la Tierra y el movimiento del asteroide no representa un riesgo para el plantea.

De acuerdo con Chodas y con Tancredi, ese es uno de los asteroides más grandes que habrá pasado cerca de la Tierra, pero no el más rápido. El objeto espacial tiene un diámetro estimado de entre dos y cuatro kilómetros y se desplaza a una velocidad de 8,70 km/s; es decir, 31.320 km/h.

Flaviane Venditti, científica investigadora del observatorio espacial Arecibo en Puerto Rico, señala que recién “en el 2079 el asteroide 1998 OR 2 pasará nuevamente por la Tierra, pero unas 3,5 veces más cerca que el pasaje de este año".

¿Se lo verá en cielo uruguayo?

Tancredi manifestó que el asteroide se verá con claridad hasta el fin de semana y que, después de esos días, perderá su brillo dado su alejamiento con nuestro planeta. También expresó que el pasaje más cercano será a las 6:56 a.m. hora local

"El objeto no es visible a simple vista, pero se lo puede llegar a observar con pequeños y medianos telescopios (más de 15 cm de diámetro)". Sin embargo, el astrónomo explicó que no es fácil porque se desplaza rápidamente para alguien que no está acostumbrado a enfocar objetos espaciales.

El asteroide "con máscara"

El experto uruguayo aclara que la imagen que normalmente circula en los medios "no es una foto, sino una representación de la señal del radiotelescopio de Arecibo". En realidad, la forma de mascarilla es el primer impacto de la señal que emiten los radares."Nosotros estamos viendo la zona en la cual primero se revuelve el eco" del radiotelescopio, agregó el experto.