¿Qué estrategia utilizarán Espino y Oliva para recibir la quinta amarilla?

¿Protestarán airadamente? ¿Se colgarán del tejido en un festejo? ¿Patearán la pelota lejos en una falta para el rival? ¿Cometerán una infracción un poco más fuerte de lo normal? ¿Qué estrategia utilizarán Alfonso Espino y Cristian Oliva –si juegan ante Liverpool- para que le saquen la quinta tarjeta amarilla el sábado, cumplir la sanción en la próxima fecha sin jugar ante El Tanque Sisley –equipo ausente del campeonato- y quedar “limpios” para el clásico de la fecha 13?

El goleador tricolor Gonzalo Bergessio lo hizo en el Apertura. Llegó al enfrentamiento contra Liverpool con cuatro amonestaciones y a los 53 minutos de ese partido le quitó la pelota al golero Jorge Bava y recibió la amarilla de parte del árbitro Pablo Giménez. Cumplió el castigo sin jugar contra El Tanque.

La particular situación del fútbol local permite este tiempo de especulaciones. El Tanque Sisley se quedó sin participar del campeonato por deudas, pero como ya se había confeccionado el calendario, se toma como un partido más: sus rivales tienen fecha libre, ganan los tres puntos y pueden cumplir sanciones esa fecha.

También le puede suceder lo mismo que a Germán Rivero de Defensor Sporting en el Apertura. Durante todo el partido contra Liverpool buscó la quinta amarilla. El juez Javier Bentancur no se la mostró por incidencias de juego y por eso el jugador, cuando fue sustituido por el técnico Eduardo Acevedo, demoró su salida de la cancha y hasta se quitó la camiseta; pero el árbitro no le mostró la amarilla. Pasó algo increíble: el futbolista se enojó con el juez porque no lo amonestó.

El sábado en Belvedere muchos estarán pendientes del accionar de estos dos futbolistas para saber qué estrategia utilizan para hacerse amonestar o si no utilizan ninguna y juegan sin tener eso pendiente en la cabeza.

Nacional enfrenta a Liverpool en Belvedere por la décima fecha del Clausura.