¿Qué quiso decir Diego Polenta en su mensaje navideño?

Diego Polenta está en la órbita de Nacional desde que se desvinculó de Los Ángeles Galaxy, el 22 de noviembre pasado. En las últimas horas la posibilidad de que el zaguero llegue a los tricolores se enfrió debido a la situación económica del club, sin embargo, en esta Navidad el futbolista dejó un sugestivo mensaje en su cuenta de Twitter: "No creas todo lo que dicen por ahí", escribió.

🎅🏽 Feliz Navidad! Brindemos por lo vivido y por lo que se viene...



“No creas todo lo que dicen por ahí” 😉 pic.twitter.com/Z1YSbvmPRR — Diego Polenta (@diegopolenta92) December 24, 2019

Según se informó desde el club a Referí días atrás, Nacional le trasladó una oferta económica y esperaba una respuesta. La propuesta tricolor es innegociable debido a que el club no está en condiciones de aumentar su presupuesto. Si Polenta la acepta, volverá a ponerse la camiseta alba, de lo contrario continuará su carrera en otro lado.

Al mismo tiempo surgieron noticias de que clubes de Brasil y de Italia estaban interesados en contratarlo.

El 31 de octubre pasado, el futbolista visitó Los Céspedes y el presidente tricolor, José Decurnex dijo que le gustaría tomarse un café con él.

"Me ilusiona contar con personas que quieran volver al club, que tengan adhesión como la tiene Diego. Además, en el caso de él fue capitán y campeón con Nacional. Eso es muy lindo para todos, sobre todo tener jugadores que su experiencia y su pasaje por el club haya sido tan grato que siempre recuerden las cosas lindas y quieran estar en Nacional. Las puertas están abiertas", expresó Decurnex ese día al programa Pasión Tricolor.

Polenta ya jugó con Munúa como técnico: disputó 38 de los 41 partidos oficiales que dirigió el exgolero a Nacional en la temporada 2015/2016.

La negociación quedó abierta, aunque no es muy clara la información. Desde el club ponen en duda la vuelta del capitán porque la situación económica no es la mejor y ahora el futbolista escribe un mensaje que deja abierta la interrogante: ¿Qué quiso decir? ¿Vuelve? ¿O no? Los hinchas lo esperan con ansias.