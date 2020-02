¿Quién para ahora a Bernie Sanders?

Tras la contundente victoria en las primarias del estado de Nevada el sábado pasado, parece imposible que alguno de los otros candidatos aun en la contienda pueda arrebatarle la nominación presidencial demócrata a Bernie Sanders, de 78 años de edad.

Si el martes 24 de febrero Sanders triunfa en las primarias de Carolina del Sur y Joe Biden tiene mala votación, habrá llegado el momento de que el partido demócrata una filas tras del senador por el estado de Vermont y comience a armar una fuerte estrategia, con ideas y unidad partidaria, capaz de presentarle lucha a Donald Trump en las elecciones nacionales del 3 de noviembre.

Sin embargo, más allá de lo que la lógica y la intuición puedan decir a la fecha de hoy, lo más probable es que la batalla en el frente demócrata continúe al menos por dos semanas más, hasta el 3 de marzo cuando se realicen primarias en los estados de Alabama, Arkansas, California, Colorado, Maine, Massachusetts, Minnesota, North Carolina, Oklahoma, Tennessee, Texas, Utah, Vermont, y Virginia. Si Sanders tiene buena votación, ahí sí no habrá vuelta de hoja para los demás aspirantes a la presidencia y deberán retirarse para garantizar la unidad del partido.

El sábado, una vez conocido el resultado de Nevada, Jennifer Rubin, columnista conservadora estadounidense, cuyo blog Right Turn se publica en The Washington Post, dijo que Sanders había sido más fuerte de lo que se esperaba con los votantes no blancos, y que ahora podría ser “demasiado tarde” para hacer algo al respecto.

Mientras que los seguidores del ex vicepresidente Joe Biden temen que esto se acabe antes de lo esperado, y con malos resultados para su candidato, Michael Bloomberg se juega el todo por el todo entre ahora y el 3 de marzo. De su billetera sigue saliendo dinero a montones. El ex alcalde de la ciudad de Nueva York lleva gastado cerca de US$ 470 millones en publicidad desde que decidió postularse en diciembre pasado.

Bloomberg financia la campaña con dinero de su propio bolsillo y ha batido el récord previo en cuanto a gastos en campañas electorales presidenciales que tenía Barack Obama cuando buscó la reelección en 2012.

Si Bloomberg, que no participó en las primarias iniciales de Iowa y Nueva Hampshire, consigue buena votación en los 15 estados que irán a las urnas en los días venideros, tendrá argumentos como para seguir en carrera y llegar incluso a la convención demócrata en julio próximo con posibilidades de ser electo. El sábado, Clint Eastwood le dio su apoyo, considerándolo el único capaz de derrotar a Donald Trump, a quien por cierto el actor y director apoyó en la elección pasada.

Los votantes demócratas, que ven a Sanders poco presidenciable como para obtener el apoyo de demócratas moderados y de republicanos que disienten con Trump, tienen en Bloomberg la última opción que les queda. El millonario tuvo muy mala intervención en el debate entre los candidatos demócratas realizado la semana pasada en Las Vegas, el primero en el que participó por haber entrado tarde a la contienda. Parece tenerlas todas en contra.

Por consiguiente, y de acuerdo a lo visto hasta la fecha, un escenario con Bloomberg como inesperado triunfador, parece difícil. Sin embargo, tal cual quedó claro en las primarias republicanas de cuatro años atrás en las que Trump triunfó contra viento y marea dando la gran sorpresa, en la política estadounidense actual, y también en la respuesta del electorado, lo más seguro, es que nada lo es.