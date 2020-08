¿Quiénes son los árbitros candidatos para dirigir el clásico?

El árbitro del clásico del próximo domingo 9 de agosto será uno de los temas importantes de la semana previa al retorno del fútbol después de cinco meses de inactividad por la pandemia de coronavirus. Además de las alineaciones que presentarán Nacional y Peñarol, siempre genera expectativa entre los hinchas conocer quién será el elegido para conducir el encuentro desde adentro de la cancha del Estadio Centenario. Los candidatos son cuatro y todos vienen de cumplir buenas actuaciones en los partidos clásicos de 2019: Cristhian Ferreyra, Andrés Cunha, Andrés Matonte y Leodán González. Entre ellos estará el designado por el Colegio de Árbitros.

Volver después de tanto tiempo sin competencia no será sencillo para los futbolistas, pero tampoco para los jueces. El Colegio evaluará el momento de cada uno y qué es lo más importante después del largo receso para afrontar un partido de estas características y en la actual coyuntura: la experiencia o un mejor estado físico. Cunha tiene 43 años, Ferreyra 42, González 37 y Matonte 32. Los dos últimos son jueces que están en la órbitra de la Conmebol como proyectos de futuro.

Carlos Pazos

En 2019 se disputaron seis clásicos oficiales. Cunha dirigió dos (Supercopa y final del Uruguayo), Esteba Ostojich (Apertura), Ferreyra (Intermedio), González (Clausura) y Matonte (final del Clausura). Todos cumplieron buenas actuaciones, aunque con distintos matices.

Ferreyra fue el mejor

El mejor árbitro de 2019 fue Ferreyra. En la encuesta Fútbolx100 que anualmente realiza El Observador, obtuvo 66 votos; segundo lejos, con 14, resultó Matonte. También fue el mejor para la Asociación Uruguaya de Fútbol. Ferreyra dirigió 25 partidos a lo largo del Campeonato Uruguayo pasado, entre ellos el clásico del Intermedio que Nacional ganó 3-0.

Su desempeño fue irreprochable, le dio fluidez al juego y no dejó lugar a los reclamos. Ayudó también, la diferencia deportiva que hubo entre los equipos.

Inés Guimaraens

Cunha estuvo al frente de dos clásicos, el primero y el último del año. En febrero fue designado para la Supercopa en medio de un clima hostil porque había sido cuestionado por Peñarol y en Nacional generaba inquietud. Pero su trabajo fue evaluado con buena nota, sancionado incluso muy bien un penal de Angeleri contra Gabriel Fernández.

En la final del Uruguayo tuvo que sacar a relucir la carpeta de su experiencia cuando sufrió un desperfecto el VAR. Se quitó el intercomunicador y continuó adelante ayudado desde la línea por el cuarto árbitro Jonathan Fuentes, quien con un handy en la mano le hacía señas si había que revisar alguna jugada. Fue un primer tiempo complicado, que Cunha resolvió con oficio.

Los más jóvenes

González dirigió el empate sin goles del Clausura. La semana anterior Nacional había presionado fuerte en la AUF por entender que los arbitrajes habían favorecido a Peñarol, por lo que no se presentaba un buen panorama. Sin embargo, González controló bien el juego y no se notó esa presión extra. Tuvo un error a los 70 minutos al no cobrar un penal de Trindade contra Pablo García, aunque también un acierto importante al no cobrar una simulación de Pellistri ante Méndez.

Leonardo Carreño

La final del Clausura fue para Matonte, el primer partido del fútbol uruguayo con presencia del videoarbitraje. Su actuación fue destacada. En el primer tiempo no hubo intervención del VAR y en el segundo en dos jugadas: un posible penal de Mejía contra Pellistri, pero sin observar el monitor le dio continuidad al juego, y una posible roja en un choque entre Barrientos y Rojas, pero tras mirar las imagenes el juez amonestó a Barrientos.

Los antecedentes inmediatos no son malos; eso es bueno.

Los candidatos

Christian Ferreyra

Dirigió 5 clásicos

En 2019 dirigió el partido correspondiente al Torneo Intermedio que ganó Nacional por 3 a 0. No hubo jugadores expulsados.

Andrés Cunha

Dirigió 4 clásicos

En la temporada anterior dirigió los clásicos de la Supercopa y final del Uruguayo. En el primero expulsó a los albos Santiago Rodríguez y Álvaro Pereira, y en el segundo a los aurinegros Ignacio Lores y Kevin Dawson.

Leodán González

Dirigió 3 clásicos

En el Campeonato Uruguayo 2019 condujo el clásico del Clausura que terminó 0 a 0. No se registraron jugadores expulsados.

Andrés Matonte

Dirigió 1 clásico

Designado para la final del Clausura, fue el árbitro que estrenó desde la cancha el VAR en Uruguay. Ganó Nacional 2-0 y resultó expulsado el zaguero aurinegro Enzo Martínez.