¿Se viene el segundo baby shower del bebé de Meghan y Harry?

La primera celebración fue en Nueva York. La lista de invitadas era escueta pero destacada: Serena Williams y Amal Clooney, por ejemplo. No era un acontecimiento más. Al fin y al cabo por estos días no abundan los baby showers reales. Así que la celebración del primer hijo de Meghan Markle y el príncipe Harry fue, una semana atrás, el gran evento de Manhattan. Pero como la duquesa de Sussex es un personaje que los tabloides británicos miran con lupa el asunto no quedó ahí. Se publicaron varias notas sobre los gastos de la fiesta, sobre cuánto costo el vuelo que la llevó de regreso a Londres, de quién le pagó el hotel y así y hasta se comparó la austeridad de la reina Isabel con la supuesta opulencia de Markle. Y, como si toda esos titulares no fueran suficiente, hubo otro detalle que se resaltó: al baby shower neoyorquino no fueron ni Kate Middleton ni Doria Ragland, madre de la duquesa de Sussex.

Desestimando la catarata de rumores que hay sobre la mala relación entre Markle y Middleton, la duquesa de Cambridge será la encargada de organizar el segundo bebay shower para el bebé que nacerá en el otoño boreal y del que aún no se sabe el sexo.

La revista Us Magazine, encargada de dar la noticia, lo comunicó así: "Va a haber otra fiesta privada centrada en el bebé para la gente de Meghan en Reino Unido, y Kate será la anfitriona. Sus amistades glamorosas y otros parientes estarán allí. No es seguro que sea una fiesta baby shower como tal, pero podría llamarse así".