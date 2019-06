¡Sorpresa en la conferencia de Nacional! Las mujeres reclamaron más público

Los periodistas que concurrieron este viernes a Los Céspedes para trasmitir la conferencia de prensa del plantel principal de Nacional esperaban la voz del capitán Esteban Conde, quien deja el club para seguir su carrera en Banfield de Argentina. Pero no. Las que hablaron fueron las mujeres, integrantes del plantel tricolor de fútbol femenino. Martina González y María Paz Vila pidieron la palabra para reclamar que se permita que el domingo vaya más gente al clásico que define el campeón del Apertura y no solo 200 personas.

"Es el segundo año consecutivo que estamos en la final del Apertura, en la última fecha decidimos el campeón y es una alegría muy grande, pero también tenemos la contra de que tenemos las entradas restringidas, no puede entrar todo el mundo, no podemos darnos a conocer por ese motivo. Queremos hacer consciente a la gente de la posibilidad de jugar un clásico, una final y no puede ir cualquiera. Si esto pasara con los hombres, que en la última fecha se enfrentan Nacional y Peñarol con la posibilidad de darle la vuelta en la cara al eterno rival, estaría lleno de gente. En el femenino tenemos que hacer esto, caer de sorpresa (en la conferencia de prensa) y contar lo que está pasando. Tenemos la esperanza de que cambie", manifestaron las futbolistas tricolores.

Nacional llega a la última fecha con ventaja de un punto sobre Peñarol y con un empate es campeón, pero si pierde el título será aurinegro. El partido se juega el domingo a la hora 15 en el Complejo Rentistas.

"Entradas hay, pero tenemos que mandar nombres y cédula de esas personas, son 200 las que nos dejan por categoría llevar al estadio. Es una alegría muy grande jugar un clásico pero no todos pueden ir a vernos, no podemos hacer que la gente conozca el fútbol femenino y conozca a Nacional femenino. Además, el sábado se juega el clásico de sala y es a puertas cerradas y las familias no pueden ir, vaya a saber porqué. El fútbol femenino también es fútbol", destacaron las jugadoras.

También indicaron que el fútbol femenino está creciendo en el país, "pero demasiado lento para lo que esperamos. Es el momento de pedirles a ustedes (a la prensa) que los necesitamos, pueden hacer mucho por nosotras, es la primera vez que estamos sentadas acá, nos gustaría que se informen de lo que es el fútbol femenino".