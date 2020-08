A todo volumen: así cantó Luisana Lopilato con sus hijos y Bublé una canción de Frozen

La cuarentena a causa del coronavirus en distintas partes del mundo ha hecho que las familias deban permanecer casi todo el tiempo dentro de sus hogares. Esto ha provocado que, en especial en las familias de artistas, sus dotes se potencien.

Es el caso de la familia conformada por la actriz argentina Luisana Lopilato y el cantante canadiense Michael Bublé, junto a sus tres hijos, Noah, Elías y Vida, quienes juntos interpretaron Let it go, símbolo de la película Frozen.

"Somos todos fans de Frozen", escribió Lopilato en su cuenta de Instagram, lo que queda claro en el video que publicó para sus seguidores.