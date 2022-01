A una semana para el primer partido, ¿cómo se perfila el once de Repetto en Nacional?

En menos de una semana, el próximo lunes a las 21:30 horas, Nacional jugará el primer amistoso de pretemporada cunado reciba en el Gran Parque Central a Unión de Santa Fe de Gustavo Munúa.

Será el debut del nuevo conjunto tricolor de Pablo Repetto, que este lunes comenzó la segunda semana de pretemporada, tras la que inició el pasado miércoles.

El Nacional 2022 es un equipo en construcción. Hasta el momento los albos han sumado tres contrataciones: el delantero Leandro Otormín, el lateral derecho José Luis “Pumita” Rodríguez y el extremo colombiano Alex Castro.

Además, tienen los regresos de préstamos del zaguero Joaquín Sosa, del volante Adrián Vila y del ofensivo Gonzalo Vega.

Repetto y Quagliata

Teniendo en cuenta las varias bajas del plantel (Gonzalo Bergessio, Leandro Fernández, Andrés D’Alessandro, Diego Polenta, Rafael García, Facundo Píriz, Thiago Vecino, Maxi Cantera, Ángelo Gabrielli, Armando Méndez, Guillermo May), más que Brian Ocampo aún no ha renovado contrato y de no hacerlo no podrá estar a la orden, el entrenador tendrá que armar su primer equipo con pocas opciones por puesto, a la espera de que quizás se dé algún otro fichaje en esta semana.

Las opciones de Repetto

Además de los trabajos en gimnasio, Repetto y cuerpo técnico trabajan en cancha y ya van tomando nota para armar el primer equipo del año.

En el arco, no hay dudas. El DT tiene a Sergio Rochet ya recuperado y entrenando de forma normal. El arquero está entre los 50 reservados por Diego Alonso para la selección uruguaya y, de ser convocado, no estará a la orden a fin de mes cuando la celeste jugará el 27 de enero ante Paraguay y el 1° de febrero ante Venezuela.

En caso de que Rochet vaya con la celeste, en los amistoso de esas fechas atajará Martín Rodríguez, quien renovó contrato con los albos.

El Pumita llegó para el lateral derecho

Pasando a la defensa, el lateral derecho le quedó al Pumita Rodríguez. El pasado jueves, al confirmarse que Armando Méndez no seguía en el club, Nacional se movió rápido y se quedó con el marcador de punta con pasado en Danubio, Racing de Avellaneda y Fénix.

El otro nombre para ese puesto es el del juvenil Facundo Perdomo, quien fue ascendido y que aún no jugó en Primera. Mientras que Mathías Laborda también puede dar una mano en el lateral. De todas formas, ambos tuvieron covid-19 y hay que ver cómo se recuperan.

En la dupla de centrales, los nombres con más experiencia para estar en cancha el lunes son los de Laborda, según cómo evolucione, y Mario Risso, quien espera su gran oportunidad para consolidarse en el equipo, luego de haber llegado en el Clausura y perderse la mayoría de los partidos por lesiones.

Para la zaga Repetto también cuenta con Joaquín Sosa, campeón 2020 tras debutar en la final con Rentistas y que jugó la pasada temporada en el “bicho colorado”, sumando valiosa experiencia en Copa Libertadores y en el Campeonato Uruguayo. Y también está Nicolás Marichal, otro juvenil que ya tiene un buen recorrido en la Primera tricolor. Además, Christian Almeida puede jugar en la dupla central.

La pretemporada tricolor

En tanto, en el lateral izquierdo los nombres son los de Camilo Cándido y Almeida.

En el doble cinco, teniendo en cuenta que esa era el sistema que dijo Repetto que venía utilizando (4-2-3-1), Felipe Carballo será uno de los nombres mientras que el DT deberá optar por el otro entre Diego “Torito” Rodríguez y Joaquín Trasante. Para esta zona cuenta con Manuel Monzeglio, que debutó ante Liverpool en Belvedere, con Vila y con el juvenil ascendido Santiago Marcel.

Más adelante, por derecha, Matías Zunino se perfila como la primera opción, en una zona donde también está Alfonso Trezza.

Mientras que por la banda izquierda aparece el colombiano Castro, que también puede jugar con perfil cambiado, y Santiago “Colo” Ramírez. También puede estar en ese sector Gonzalo Vega, aunque hay que ver si no es cedido nuevamente y sigue en el club.

Nacional

El colombiano Alex Castro

Por el centro, o como segundo 9, podría jugar también Zunino, quien ya ha cumplido con ese rol. Sería una posición acorde si el DT quiere más velocidad por las puntas.

Y en el área es la zona más vaciada porque no hay un 9 de área que haga lo que hacía Bergessio, además de sus goles.

En esa zona, Otormín se perfila para ser el atacante. El delantero manifestó que ya no juega más por bandas y que se siente cómodo dentro o cerca del área, lo que también abre la posibilidad de que sea segunda punta.

¿Perdió goles Nacional con la salida de Bergessio? Haciendo una comparación con Otormín en la pasada temporada por el Uruguayo, el argentino anotó 15 tantos y el ex Cerro Largo FC hizo 13.

También para este puesto tiene a Franco Fagúndez, delantero que debutó el año pasado de la mano de Martín Ligüera, y a Santiago Ramírez, que también puede jugar en el área. Ambos compartieron ataque en Tercera división el año pasado.

El CT de Repetto

Pasando raya, ¿qué once podría tener Repetto el próximo lunes? Rochet en el arco; Pumita Rodríguez, Laborda, Risso, y Cándido o Almeida en la defensa; Carballo y "Torito" Rodríguez o Trasante; Trezza, Zunino, Alex Castro o Santiago Ramírez; y Otormín.

Esa podría ser la base del equipo tricolor, teniendo en cuenta cómo avancen los futbolistas en la pretemporada y también los casos de covid-19 que puedan surgir.

Ocampo en Los Céspedes y la negociación por el Colo Ramírez

La segunda semana de pretemporada de Nacional comenzó este lunes con la sorpresa de la presencia en la Ciudad Deportiva Los Céspedes de Brian Ocampo, quien se sumó a los entrenamientos bajo las órdenes de Repetto y su cuerpo técnico.

El delantero finalizó su contrato con el club el 31 de diciembre sin llegar a un acuerdo de renovación y desde los albos se pretende lograr un nuevo vínculo con el jugador que es representado por el grupo Faro Sports.

"Volvió a su casa", indicaron a Referí desde la directiva tricolor. Desde el club aún no se ha comunicado oficialmente que se haya llegado a una renovación, pero a pesar de eso el atacante fue autorizado para sumarse a la pretemporada este lunes por la mañana. De no firmar, no podrá estar a la orden para los amistosos.

La situación de Ocampo sigue igual, indicaron desde Nacional: se negocia con su grupo empresarial para lograr una renovación de contrato, pero también está abierta la posibilidad de que llegue una propuesta a sus representantes y el jugador sea transferido sin negociar con el club, pero sí o sí dejando ingresos a los albos.

Nacional

Ocampo se sumó a la pretemporada

Que se haya sumado a los entrenamientos es una señal que ilusiona a los hinchas tricolores, quienes quieren que el jugador siga en el equipo. Además, Repetto pidió que sea renovado y ese objetivo es uno de los objetivos prioritarios en el período de pases.

En Nacional hay optimismo para que se llegue a un acuerdo y se extienda su vínculo. "Lo más probable ahora es que renueve", indicó a Referí este lunes un directivo tricolor.

Por el Colo Ramírez aún falta

Otra de las negociaciones que lleva adelante Nacional es para incorporar al delantero Juan Ignacio "Colo" Ramírez, cuya ficha pertenece a Liverpool y que está cedido a Saint-Etienne de Francia.

Desde los albos reconocieron que desean sumarlo para cubrir las bajas en la delantera, pero indicaron que todavía falta para que se concrete porque su situación no es del todo clara.

Para que se dé su llegada a Nacional, primero Saint-Etienne debe aceptar su salida, lo que también implica una negociación por las partes del salario del deportista, y luego también Liverpool debe dar el visto bueno para que llegue a Nacional, un grande, algo que no es muy habitual en el club que preside José Luis Palma.

El delantero, goleador histórico en Belvedere, quiere llegar a los albos para sumar minutos, en Francia no juega lo que desea, y para compartir equipo con su hermano Santiago Ramírez, quien debutó en Primera el año pasado.