Adolescentes realizan investigaciones científicas en el desierto de Atacama

El campamento Bayer Kimlu, organizado por la compañía farmacéutica alemana, tendrá una nueva edición en octubre en Valle del Elqui, Chile. Esta actividad está pensada para adolescentes de entre 14 y 18 años, y busca que los participantes mejoren sus conocimientos científicos y sus habilidades de liderazgo.

En 2019 se realizó otra edición del campamento en el desierto de Atacama en Chile, donde participaron cinco uruguayos. Nicole Uhalde, de 16 años, contó a Cromo que se sorprendió mucho cuando se enteró que había sido seleccionada y que fue muy emocionante haber conocido a los otros uruguayos que asistieron.

El momento en el que tuvo más nervios fue en la inscripción, para la que hay que hacer un video de un minuto explicando por qué cada aspirante desea acudir al campamento. Luego se deben llevar dos cartas de presentación de profesores y una del director.

Franco Acuña, otro de los participantes uruguayos de 17 años, contó por su parte que conoció la experiencia gracias a una "camper", nombre con el que se conoce a quienes ya asistieron a esta actividad, y que trató de hacer el video lo más creativo posible. "Lo hice al aire libre porque es lo que me representa, y sobre bioquímica, el área que más me interesa", agregó.

Bayer

¿En qué consiste la actividad?

El campamento, según los relatos de los adolescentes, tiene todos los días experiencias distintas y secretas hasta el momento que comienzan. En la mañana había actividades de liderazgo y en la tarde investigaban. Cuando llegaron se dividieron en grupos de cinco personas, que pueden ser de Chile, Argentina, Paraguay desde este año y Uruguay. En total participaron 40 jóvenes.

"Los primeros días teníamos que investigar un tema, sacar muestras, analizarlas, y después compartir con los demás grupos esa investigación. Al final tuvimos una investigación más grande que teníamos que compartir. Mi investigación era sobre qué aspectos biológicos afectaban a la fauna y flora del desierto de Atacama", contó Nicole, que compartió grupo con tres chilenos y un argentino.

"Había una instancia que teníamos que analizar esas muestras que habíamos sacado del Trekking Guatin – Gatchi y comprobar qué clase de tierra o arena era. Y comprobamos que hay flora que no se puede plantar si no está esa tierra", explicó Uhalde.

Por su parte, Franco compartió grupo con cuatro mujeres chilenas, con quienes estudió a la planta conocida como "Chachacoma", que es usada por los habitantes y turistas de esa zona para contrarrestar los efectos de la altura, buscando generar conocimiento científico sobre esta.

Si bien las investigaciones y la conformación de los grupos busca que los jóvenes profundicen su conocimiento en temas que les atraen, Acuña cree que el campamento terminó abriéndole la cabeza hacia otras posibles orientaciones. "Me di cuenta que soy bueno en otras cosas, no solamente Medicina", dijo Franco, que no descarta estudiar Ciencias Políticas por su capacidad de liderazgo.

Uhalde concluye en que Kimlu "fue una linda experiencia" y cree que los descubrimientos de su grupo pueden ayudar en futuras investigaciones. Acuña considera al campamento como "una oportunidad que no te podés imaginar" y agregó que "es increíble la cantidad de puertas que te abre".