Adorni confirmó que se aplicará el protocolo "antipiquetes" en la marcha del 20D

El portavoz presidencial, Manuel Adorni, afirmó que el Gobierno nacional quiere que mañana "sea una jornada en absoluta paz" y ratificó la decisión de "garantizar la libre circulación" ante la movilización anunciada por la Unidad Piquetera, que marchará a la tarde desde el Congreso hacia la Plaza de Mayo, en el marco de un nuevo aniversario del estallido social de diciembre de 2001.



"Mañana queremos tener una jornada en absoluta paz. La Argentina tiene que acostumbrarse a una normalidad tan simple como el del estricto cumplimiento de la ley", insistió Adorni en la conferencia de prensa que ofreció hoy en la Casa Rosada al término de una nueva reunión de Gabinete encabezada por el presidente Javier Milei.



Al respecto, el vocero presidencial ratificó que quien participe mañana de algún corte de calle "dejará de percibir el plan social", tal como ratificó ayer la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, y reiteró que la línea telefónica 134 estará abierta para "recibir denuncias de aquellos que se sientan amenazados por un intermediario".



Adorni reafirmó que, para el Gobierno nacional, la "decisión está tomada y es hacer cumplir la ley" en relación al protocolo de orden público dispuesto por el Gobierno nacional, que será aplicado mañana por primera vez durante la movilización prevista por la Unidad Piquetera que marchará desde las 16, en el Congreso a la Plaza de Mayo.





"La decisión está tomada y es hacer cumplir la ley. Vamos a permitir la libre circulación. Tenemos la absoluta tranquilidad de que vamos a hacer todo para que se cumpla lo que el presidente (Javier) Milei viene pregonando desde la campaña", sostuvo en la conferencia de prensa de hoy.



Al respecto, el funcionario sostuvo que tanto Milei como otras voces del Gobierno han "repetido hasta el cansancio que no queremos que se corte la circulación en Argentina".



"No solo en la avenida 9 de Julio que es la foto típica y donde tenemos un gran problema con los piquetes, si no con el resto del país. La libre circulación debe estar garantizada", remarcó.



El vocero afirmó que "los argentino vienen de una lógica de 20 años, y un poquito más también, de haberse acostumbrado a que las calles no eran suyas".





"No eran de los que queríamos ir a trabajar o simplemente de los que queríamos pasear sin que el tránsito se interrumpa o sin que se nos impida el paso", apuntó.



Además, dijo que "no solo se le va a quitar el plan a los que las fuerzas de seguridad detengan en virtud del incumplimiento de la ley sino a todos aquellos que se los identifique mientras se cortan las vías de circulación".



En esa dirección, reafirmó que el Gobierno "quiere llevarles tranquilidad en el sentido de que, como anunció Pettovello ayer, no se les va a pedir los requerimientos que hasta ahora se pedían, donde el intermediario aprovechaba para hacer negocio con cada uno de los que reciben un plan social".



Lo mismo, agregó, si hay "alguien que los amenace con el 'si van a la marcha no se les va a quitar el plan' o, por la negativa, 'si no van a la marcha se les va a quitar el plan".



Respecto a la línea telefónica 134, creada para recibir denuncias, explicó que el Gobierno "tiene un equipo preparado para analizar los casos y actuar en consecuencia" y reiteró que "no se les a cortar el plan".



Finalmente, reafirmó que el Gobierno "no está dispuesto a que el puntero, el intermediario, el dueño de la organización o quien sea haga un negocio propio o le quite al que más lo necesita" y agregó: "El negocio con los pobres se terminó".