Africanos de los ataúdes advierten: "Quédense en casa o bailarán con nosotros"

A los bailarines ghaneses que sostienen ataúdes hace rato que no hay que presentarlos. Una vez que se hicieron conocidos, apenas se escuchan los primeros acordes de la música que acompaña todos sus memes aparecen las risas.

Y aprovechando esa fama, los bailarines hicieron una advertencia a través de su cuenta de Twitter para que las personas hagan caso a las recomendaciones y eviten salir durante la cuarentena por la pandemia de coronavirus: "O te quedás en tu casa, o bailarás con nosotros".

From NANA OTAFRIJA to all the doctors in the world 🌍

Thank you 👏🏻

Mention 👇🏻 all the doctors out there with your country flag. #COVIDー19 #CoffinMeme #benjaminaidoo #nanaotafrija #CoffinDance #Doctors pic.twitter.com/OVrv5Ib8pz