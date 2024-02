Agostina se sintió rechazada por Catalina luego de su reingreso a Gran Hermano: "me duele, no me lo esperaba"

En la gala de ayer, tras un periodo de campañas intensas y solicitudes de votos, se realizó el repechaje. Santiago del Moro anunció qué exparticipantes no ingresaban y quiénes eran los afortunados que lograban reintegrarse al certamen.

Los jugadores que ingresaron nuevamente a la casa más famosa del país fueron: Catalina Gorostidi, Joel Ojeda e Isabel De Negri. Todos fueron bien recibidos por sus compañeros, en especial la pediatra.

Cuando Catalina entró a la casa, causó gran conmoción entre sus compañeros. De tal manera, que Agostina terminó en el suelo al correr hacia ella para abrazarla. El recibimiento continuó con el dulce y tan esperado reencuentro con Furia.

Gorostidi formaba parte de Las Furiosas junto a Chula (que se fue por voluntad propia), Agostina y Juliana. Las últimas dos enemistadas, sin vuelta atrás.

Pero no todo es color de rosa y parece que Cata, quien en un principio alegaba el deseo de volver a entrar para unir a la policía y a Furia y volver a ser las furiosas del principio, ya eligió su bando.

En una conversación con Lisandro, Agostina se abrió sinceramente y se quebró en llanto: "Vino y dijo '¿mi cama?'... Yo ya me fui hace como tres días de la cama de ella. Ya yo ya vi que ella venía en contra mía, ¿entendes?"

Licha quiso encontrar alguna razón pero la "Poli" lo cortó al instante, "No, no soy boluda... no soy boluda... no soy boluda y está todo bien. Si ella vino en ese plan, está todo bien pero la realidad es que a mi no... Al margen de lo que haya decidido, a mi me duele, me duele, me duele, porqué no lo esperaba", confesó admitiendo cuanto le afecta la situación.