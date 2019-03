Aguada y Nacional definen en alargue un vibrante partido

Aguada y Nacional protagonizaron otro vibrante partido este lunes en el arranque de la tercera fecha de la Liguilla de la Liga Uruguaya de Básquetbol.

El aguatero, como local y en partido sin hinchas visitantes, tomó ventajas a partir del segundo cuarto tras empatar en 23 el primero. Se fue seis puntos arriba al descanso largo (28-22) y amplió a 11 la diferencia para entrar al último cuarto (72-61).

Sin embargo, los dirigidos por Gonzalo Fernández salieron con dientes apretados colocando un abrumador parcial de 14-2 y logró meterse en partido. El partido se hizo tanto a tanto con Aguada siempre en ventaja, pero el tricolor logró forzar el alargue tras empatar en 82.

Un Esteban Batista dominante le permitió a Nacional tomar la delantera en el partido en el suplementario en el que Ricardo Glenn (15 puntos, 8 rebotes) dejó la cancha por quinta falta.

Eso obligó a Miguel Volcan a colocar un equipo chico para correr la cancha y procurar la igualdad.

77-70

96-90

Posiciones

Malvín 27

Nacional 26

Aguada 24,5

Urunday Universitario 24

Trouville 24

Defensor Sporting 23,5

Resultados de la Liguilla

1ª fecha

Trouville 82-73 Defensor Sporting

Nacional 81-88 Urunday Universitario

Aguada 72-82 Malvín

2ª fecha

Nacional 87-82 Defensor Sporting

Trouville 64-77 Aguada

Urunday Universitario 78-84 Malvín

3ª fecha

Aguada Nacional

Martes, hora 20.30, Malvín-Trouville en Malvín

Martes, hora 20.30, Urunday Universitario-Defensor Sporting en Urunday Universitario

4ª fecha (viernes)

Defensor Sporting-Malvín en Welcome

Nacional-Trouville en Unión Atlética

Aguada-Urunday Universitario en Aguada

5ª fecha, (lunes)

Nacional.Malvín, en Unión Atlética

Defensor Sporting-Aguada en Welcome

Trouville-Urunday Universitario en Trouville

Reclasificatorio

Este martes comenzará la segunda rueda del cuadrangular reclasificatorio que otorgará las últimas dos plazas para los playoffs.

Jugarán a la hora 20.30 Hebraica Macabi-Olimpia en la cancha de Trouville mientras que a las 21.15 lo harán Biguá-Goes en Biguá.

Resultados

1ª fecha

Olimpia 94-108 Hebraica Macab

Goes 82-92 Biguá

2ª fecha

Biguá 78-111 Olimpia

Hebraica Macabi 76-92 Goes

3ª fecha

Olimpia 81-74 Goes

Biguá 103-95 Hebraica Macabi

4ª fecha (martes)

Hebraica Macabi-Olimpia

Biguá-Goes

5ª fecha

viernes 15, Olimpia-Biguá

viernes 15, Goes-Hebraica Macabi

6ª fecha

Lunes 18, Goes-Olimpia

Lunes 18, Hebraica Macabi-Biguá

Posiciones

Olimpia 46

Hebraica Macabi 44

Biguá 43

Goes 43