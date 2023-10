Aitana Bonmatí: "No pedimos cobrar lo que los hombres, solo condiciones dignas"

La jugadora campeona del mundo Aitana Bonmatí concedió una entrevista con el periodista Gonzo en Salvados donde reflexionó sobre la actualidad del fútbol femenino, luego de los meses duros que atravesaron las futbolistas de la selección española con el "Caso Rubiales" y de exigir cambios dentro de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), que ya han comenzado.

La actual jugadora del Barcelona es una de las tantas mujeres que luchan mejorar sus condiciones y derechos, incluyendo en la nueva Liga F: "Hoy en día voy a campos que digo 'como podemos jugar en estos campos'. Muchos son artificiales y estamos en Primera división femenina profesional, cuando cambió el nombre, en la mayoría de cosas, para mi sólo cambió el poner profesional, pero en los actos y hechos no veo muchas cosas…".

En primera instancia, las futbolistas se declararon en huelga y la misma se levantó cuando lograron un sueldo mínimo de 21.000 euros, pero Aitana considera que no es suficiente y promete seguir peleando para mejorar este aspecto: "Es un sueldo bajo para una jugadora de fútbol profesional cuando es un trabajo de 24/7 con viajes y estando fuera de casa. Todavía es bajo. Obviamente me considero feminista, lucho por los derechos de las mujeres y que haya una sociedad igualitaria".

No obstante, manifestó que el problema principal no es la comparación con el fútbol masculino ante la enorme brecha salarial que hay: "La desigualdad es obvia. No pedimos cobrar lo que los hombres porque no creemos que deba ser así, simplemente unas condiciones dignas. En el Mundial ha habido beneficios y el Barça como club gana ahora mismo dinero con nosotras".

Por otro lado, Aitana también recordó sus inicios en el fútbol y todo lo que batalló para llegar a donde esta hoy: "Era la única niña, no me quiero equivocar, creo que de todo el club. No tenía referencia ni en el club ni en la vida. Cuando era más pequeña mis referentes eran chicos, Xavi, Iniesta… no eran chicas porque no se veía, no estaba al alcance".

"He tenido muchas peleas, desde insultos hasta llegar a las manos".

Y todo por jugar a fútbol.



"Escuchaba de vez en cuando padres diciendo como te puede regatear una niña, como te puede robar el balón una niña... comentarios machistas. Siempre digo que fueron unos tiempos difíciles a nivel de convivencia, porque no estaban acostumbrados a una chica tan ambiciosa, peleona y con carácter y a nivel futbolístico igual o mejor que ellos, eso antes era difícil de aceptar. Hoy los veo como anécdotas, no tengo rencor, pero lo explico porque mi camino no ha sido fácil", sentenció.