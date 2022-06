Alberto Fernández confundió el nombre de una revista con el de una película pornográfica

El presidente de Argentina, Alberto Fernández, confundió este martes la revista Garganta poderosa con una película pornográfica de los años 70's "Garganta profunda". Fue durante su discurso en el lanzamiento del III Foro Mundial de Derechos Humanos, en la Casa Rosada.

“Ahí veo al compañero de Garganta profunda, como él, miles”, dijo al señalar a Ignacio Levy, referente de la publicación que se realiza en la Villa 31 de Buenos Aires. "No, profunda no, poderosa; poderosa, poderosa, poderosa, poderosa", se corrigió. Aunque enmendó: "Pero profunda también, porque nos enseñaban en esas revistas muchas cosas que eran ocultas por otros medios".

La multitud acompañó con risas.

"Garganta Profunda":

Porque Alberto Fernández confundió el nombre de la revista Garganta Poderosa pic.twitter.com/8h4BCSve03 — ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencia) June 21, 2022

Garganta profunda es una película estadounidense que fue escrita y dirigida por Gerard Damiano, y coprotagonizada por Linda Lovelace y Harry Reems. El filme, que estuvo al frente de la edad de oro del porno (1969-1984), se estrenó el 12 de junio de 1972, cinco días antes del estallido del caso Watergate. Ese título fue tomado para nombrar al informante de los periodistas de The Washington Post en el caso de espionaje que realizó el presidente estadounidense, Richard Nixon, y que le costó la presidencia.

Antes del furcio, el mandatario agradecía en su discurso el rol de las organizaciones sociales.

“Les quiero agradecer a las organizaciones sociales que estuvieron al lado nuestro ayudándonos a contener definitivamente a los sectores vulnerables, llevando solidaridad donde la solidaridad no existía, llevando compromiso donde el compromiso no existía. Y quiero agradecérselo, aun cuando algunas hagan picardías que nosotros no convalidamos. Lo que no es bueno es generalizar, no esperen que yo generalice. Mi eterna gratitud con cada una de esas organizaciones", expresaba.