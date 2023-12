Alberto Fernández dará hoy un discurso de despedida por cadena nacional

El saliente presidente, Alberto Fernández, ofrecerá su discurso de despedida esta tarde como máxima autoridad antes del próximo traspaso de Gobierno, el cual está programado para el domingo próximo. La transmisión se llevará a cabo en cadena nacional a las 18 horas.

Según fuentes cercanas, la alocución constituirá un exhaustivo resumen en el que el aún presidente realizará un detallado repaso de su gestión, abordando cada área de manera específica. Se destacará la superación de las adversidades que enfrentó su Gobierno en estos cuatro años, con especial énfasis en la gestión de la pandemia, la situación conflictiva entre Rusia y Ucrania, así como el desafío representado por la sequía. Asimismo, Fernández subrayará su inquebrantable compromiso con los principios democráticos y reforzará la idea de que concluye su mandato con un "trabajo cumplido".

El jefe de Estado inició la redacción de su discurso el fin de semana pasado, en coordinación con la vocera Gabriela Cerruti.

El miércoles, el aún presidente se despidió de los empleados de la Casa Rosada durante un brindis, durante el cual esbozó un análisis de su período en el Gobierno. En sus palabras, expresó: "Vengo a despedirme de todos ustedes porque quizás este es mi último día en esta casa", marcando el inicio de su intervención.

Frente a una audiencia de aproximadamente 400 personas, con espectadores en los balcones y ondeando banderas argentinas en las barandas, el Presidente abordó diversos aspectos durante casi 6 minutos, haciendo un repaso de los cuatro años de su administración. Agradeció a los presentes por el esfuerzo realizado durante la pandemia y reflexionó sobre la complejidad de estos años: "No les voy a contar a ustedes el esfuerzo que debimos hacer; fueron cuatro años muy difíciles. Tan difíciles que no pudimos compartirlos en los pasillos de esta Casa Rosada, porque la pandemia nos obligó a trabajar a distancia y tardamos mucho tiempo en recuperar la habitualidad", señaló al inicio de su discurso.

En un tono reflexivo, aseguró: "En todo momento, ustedes trabajaron y conseguimos poner a la Argentina de pie. Me voy con la tranquilidad de haber puesto todo lo que había que poner en este tiempo, para ayudar a este país. Estamos dejando un país que está funcionando". Entre la audiencia, se encontraban no solo habituales de la Casa Rosada, sino también representantes de dependencias cercanas como el SENASA, el Ministerio de Economía, el Banco Nación y el Centro Cultural Kirchner.

Finalmente, destacó: "Me voy con la conciencia tranquila por la misma puerta por la que entré, con el mismo auto con el que entré y me voy a la misma casa de la que salí", subrayando así su compromiso de concluir su mandato sin enriquecimiento personal. Enumeró los logros para señalar el estado en que deja el país al próximo gobierno: "El que me sucede no tiene que recibir un país que al año tenía que pagar 19 mil millones de dólares, y al año siguiente 18 mil como el que me tocó a mí. El que me sucede no tiene que recibir 10 puntos de desocupación, recibe la tasa más baja de los últimos años. El que me sucede va a recibir 4.000 obras públicas en todo el país nuevas y otras 3 mil que están en marcha".