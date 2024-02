Alcaraz, tras la derrota: "Hay muchas cosas que mejorar"

Carlos Alcaraz (2°) cayó sorpresivamente por 7-6 y 6-3 en semifinales del ATP 250 de Buenos Aires ante Nicolas Jarry y no pudo revalidar el título que consiguió el año pasado, tras ser el gran favorito a consagrarse en la capital de Argentina. Luego de la derrota, manifestó en rueda de prensa que considera que jugó un buen tenis, pero que está muy lejos de su nivel habitual.

"Es una derrota que duele mucho. Hay muchas cosas que mejorar, el nivel tiene que subir. He jugado buen tenis, pero muy lejos de mi nivel real. Fue un torneo complicado. Al final era el primer torneo en tierra desde hace mucho. El primer partido yo sabía que me iba a costar, pero aun así me encontré bien a nivel de tenis. Pero al final he jugado contra rivales bastantes incómodos. Jarry, hoy, con el saque que tiene, el tipo de juego que tiene, es difícil entrar en el partido", analizó el murciano.

¡Qué enorme placer fue tenerte una vez más en casa, Carlitos! 🙌🏻🇦🇷



Gracias por todo lo que nos regalaste en esta semana 💪🏻



¡Te esperamos de nuevo en 2025, @carlosalcaraz! 🇪🇸🤍 pic.twitter.com/uqkv5zrtub — IEB+ Argentina Open (@ArgentinaOpen) February 18, 2024

"Obviamente he tenido muchísimas oportunidades que no he aprovechado, sobre todo en el primer set. Muchos 0-30, iguales. Quizás no he jugado de la manera correcta en ese tipo de momentos. Y cuando desaprovechas muchas ocasiones contra jugadores como Jarry, te pasa factura. El tiebreak no lo he jugado nada bien, muchos errores. Y era ir ya a remolque", agregó el actual número dos del mundo.

"Ojalá pueda volver en 2025, el año es muy largo. Pueden pasar muchas cosas. De aquí a un año no puedo decir si voy a jugar o no", concluyó Alcaraz, que ya cambia el chip y se prepara para disputar el ATP 500 de Rio de Janeiro la próxima semana.