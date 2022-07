Alejandro Sánchez: "Me parece que Manini tiene más un problema con su suegro que con Berterreche"

El senador frenteamplista, Alejandro "Pacha" Sánchez, se refirió a Guido Manini Ríos y a su conflicto sobre si los campos en su poder pertenecen, o no, al Instituto Nacional de Colonización (INC). "Lo que tendría que haber hecho (Manini) era revisar o incluso preguntarle al suegro, que debería saber. En todo caso, me parece que Manini tiene más un problema con su suegro que con Berterreche", dijo en Informativo Sarandí.

Sobre Andrés Berterreche, director del INC por el Frente Amplio, —quien había dicho que renunciaría si se comprobaba que Manini no era colono—, dijo que "por supuesto" que se tiene que quedar en su puesto. Asimismo criticó la actitud de Manini. "Es una persona que siempre está viendo conspiraciones en su contra; poderes fácticos y no fácticos atrás de él", sostuvo Sánchez sobre el senador de Cabildo Abierto (CA). El legislador del Movimiento de Participación Popular (MPP) fue consultado sobre las declaraciones del referente de su sector, José Mujica. El expresidente había dicho que "somáticamente" estaba "convencido de que él (Manini) nunca se sintió colono". Sánchez señaló que su correligionario se podría haber referido a que "Manini Ríos adquirió un predio sin saber que ese predio estaba afectado a la Ley de Colonización". "Ahí está la cuestión de la autopercepción", añadió el legislador. De todas formas, Sánchez calificó de "pamento" la reacción del líder del excomandante en jefe del Ejército. "Él podrá estar en enterado o no; esa es una discusión subjetiva. Lo cierto es que ese predio nunca se desafectó de Colonización; eso es lo que muestra la investigación que hacen los servicios jurídicos de Colonización". "No es el único caso. Hay existido otros casos—aseguró—. Lo que tienen que hacer esos propietarios es ir a regularizar. Es presentarse al instituto y decir bueno, mire, yo compré este predio, no sabía" "Pasaron muchos años y pasaron muchas cosas turbias; además de la dictadura militar en el medio; además de un uso bastante irregular en el acceso a la tierra en Colonización", profundizó el senador. "Había gente que se presentaba con tarjetita de diputados para recibir tierras", sostuvo.