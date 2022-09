Alianza Nacional transmitió a Lacalle que pretende recuperar terreno en el gobierno

El sector blanco Alianza Nacional pretende recuperar protagonismo en el Poder Ejecutivo tras la muerte de su líder y exministro del Interior, Jorge Larrañaga, y la renuncia del número tres de esa cartera Luis Calabria. Así se lo transmitieron al presidente Luis Lacalle Pou el intendente de Soriano, Guillermo Bessozi, y el senador Carlos Camy en una reunión que mantuvieron con el mandatario el martes 6, según informaron a El Observador fuentes partidarias. El presidente analizará la propuesta.

Durante el encuentro –en el que también se habló de proyectos productivos para San José y Soriano- se trató el tema de la renuncia de Calabria al que se consideró “un activo del partido” y no se descartó que vuelva a tener funciones de gobierno “más adelante”.

Calabria, exdirector general de secretaría del Ministerio del Interior, renunció a su cargo luego de que TV Ciudad informara que junto a su familia y a otros integrantes del ministerio se había atendido en el Hospital Policial, en medio de críticas políticas cruzadas por el uso que el senador Charles Carrera había hecho de esa atención médica cuando ocupaba el mismo cargo durante la pasada administración frenteamplista. Calabria reconoció que en una oportunidad había realizado una consulta oftalmológica en el Hospital Policial y renunció al cargo

“No se puede rebajar a la política a la caricatura de la reyerta, ni dejar que a la política la secuestren los berretas que dictan veredictos basados en la ruindad. Y no sé si fue exagerado o no, yo era el dueño de mi reacción y las consecuencias las corro yo. ¿Quién tiene un “reaccionómetro”? En todo caso exagerado fue usar a la familia para equiparar cosas que no son equiparables”, declaró a El Observador.

La muerte de Larrañaga no solo dejó sin líder a Alianza Nacional. También supuso, junto a la renuncia de Calabria, una reducción significativa de la presencia del sector en lugares de privilegio del Poder Ejecutivo.

Alianza aún mantiene algunas presencias en los directorios de los entes –cómo es el caso de Gustavo Delgado en Antel- y en el Ministerio del Interior todavía permanece Santiago González en el cargo de director de Convivencia y Seguridad. Además, Ana Ribeiro ocupa el cargo de subsecretaria de Educación.

Sin embargo, tras la muerte de Larrañaga asumió Luis Alberto Heber, de la lista 71 (Herrerismo), y en el lugar de Calabria quedó Nicolás Martinelli, de la lista 404 (Aire Fresco).

En el sector se evalúa que es preciso recuperar terreno en el Ejecutivo para, entre otras cosas, poder mostrar capacidad de gestión cuando lleguen los tiempos electorales.

El futuro del grupo se presenta complicado luego de varios desgajamientos empujados por la repentina muerte de Larrañaga. El último fue el del intendente de Paysandú, Nicolás Olivera. “Después de la partida de Jorge he tratado de hallarme dentro de un sector que quedó sin su conductor natural. Quise convencerme de que había llegado la hora de que las ideas estuvieran por encima de los hombres y nombres. Pero al poco tiempo me di cuenta que el vacío era inmenso y que obstaba a un rumbo certero”, escribió el jefe comunal en su carta de despedida.

En el grupo de lo que se consideran “leales” a Larrañaga comienzan a evaluar qué hacer en un futuro electoral sin la presencia de su líder.

Algunos dirigentes consideran posible un acuerdo con el secretario de le Presidencia, Álvaro Delgado, para apoyar su candidatura presidencial tras un acuerdo programático.

La otra alternativa pasa por apoyar a alguno de los dirigentes que se perfilan como posibles postulantes de la corriente wilsonista del partido como la vicepresidenta, Beatríz Argimón, o el senador Jorge Gandini (Por la Patria).