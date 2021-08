Alonso, el logo de Segunda y el presente de la AUF: "El fútbol uruguayo necesita dinero"

El presidente de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF), Ignacio Alonso, se refirió este martes a la relación de la Asociación con la empresa Tenfield y el cambio de nombre del Campeonato Uruguayo de Segunda División Profesional, que en la transmisión televisiva se le denomina Liga de Ascenso.

"Estamos en discrepancia, observamos una falsificación ideológica a lo que significa el logo, el nombre, los símbolos de nuestra divisional y que responden a una estrategia que rechazamos", dijo Alonso en el programa Vamos que Vamos de 1050 AM y 94.7 FM.

@SegundaAUF

Danubio y Villa Teresa

Con el comienzo del Campeonato Uruguayo de la Segunda división se abrió una disyuntiva en cuanto a la nominación del certamen.

Por un lado la AUF, organizadora del torneo, lo denomina “Campeonato Uruguayo de la Segunda Profesional”, mientras que los clubes participantes del certamen impulsan el nombre de “Liga de Ascenso Profesional”, que es el que se utiliza en la cobertura televisiva de los partidos que se desarrollan en el estadio Charrúa.

Así anunció la Asociación el inicio del torneo en Twitter el 18 de mayo.

🔜 Próximamente: Campeonato Uruguayo 2021 de la #SegundaProfesional



😉 ¡Nos vemos ahí! pic.twitter.com/Lz1w2NQHxu — Segunda División Profesional (@SegundaAUF) May 18, 2021

Y así lo hizo la Liga de Ascenso:

El torneo de la Segunda, que este año tiene el atractivo de contar con equipos como Defensor Sporting, Danubio, Cerro y Rampla Juniors, lleva ya disputadas nueve fechas. El líder es Racing con 19 puntos.

Alonso agregó que la determinación del cambio de nombre "es parte de ese juego de búsqueda de posicionamiento, incluso político, pero no deja de ser un episodio de un proceso más general y para desarrollarlo hay que estar fuerte en la posición porque a la larga es lo que se determina cuánto uno puede obtener por sus derechos. Sin dinero y no hay desarrollo del fútbol, vamos a seguir con presupuestos bajos, con déficits altos, sin posibilidades en el concierto internacional de nuestros clubes. Hoy los clubes ganan más dinero en el concierto internacional por jugar cuatro partidos que en el fútbol local por jugar 15. Hace muchos años venimos con un rezago en los ingresos que no se corresponde a la importancia que tiene nuestro país en el concierto futbolístico. Y es lo que tenemos que liquidar rápidamente para mirar el futuro con tranquilidad. El fútbol uruguayo hoy necesita dinero", señaló.

Señaló también que la relación con la empresa Tenfield es "comercial" y que para la AUF lo importante "es que al fútbol le entre la mayor cantidad de dinero porque en la mayor cantidad de ingresos está el desarrollo. Para que haya un buen término en las negociaciones bilaterales tiene que haber una posición de fortaleza por lo menos de quien pretende vender que somos nosotros. No tenemos ni amigos ni enemigos, sino que tenemos intereses. El interés es ganar el mayor nivel posible de dinero".