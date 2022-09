Álvaro Delgado a periodista de TV Ciudad: "Te mandan, eh"

El secretario de la Presidencia, Álvaro Delgado, tuvo un intercambio con una periodista de TV Ciudad durante una rueda de prensa en la inauguración del stand del Ministerio de Turismo en la Expo Prado.

El hecho se produjo luego que la periodista le consultara acerca de las modificaciones al decreto sobre el empaquetado de cigarrillos que habilitó la venta de cajas blandas.

Delgado señaló que había un "problema importante" con el contrabando de cigarrillos porque no hay controles en los "procesos de producción". "Es una señal para hacerlos más competitivos con el contrabando", a lo que la periodista le consultó si no echaba atrás políticas anteriores. "No, para nada. Se trata de darle más calidad. Nosotros seguimos con la misma política de desestímulo al consumo de tabaco. Los que quieren consumir que los consuman con calidad certificada", dijo.

Tras esta respuesta, la periodista le consultó por la reunión que mantuvo el entonces asesor de Presidencia, Nicolás Martinelli, –hoy director general de Secretaría del Ministerio del Interior– con directivos de la tabacalera Montepaz en abril. Delgado contestó que no tenía "idea" acerca del encuentro y la rueda de prensa terminó.

En ese momento, el jerarca se acercó a la periodista y le dijo "te mandan, eh", tras otra frase que resulta inaudible de acuerdo con el video subido por TV Ciudad.

El Observador consultó a Delgado acerca de lo ocurrido y el secretario de la Presidencia reconoció que cometió un error y solicitó disculpas. "Fue un error ese comentario, pido las disculpas del caso", señaló.

Otros cruces

En las últimas semanas varios jerarcas del gobierno criticaron las coberturas de TV Ciudad. El miércoles, el director de Convivencia y Seguridad Ciudadana del Ministerio del Interior, Santiago González, dijo que hubo una "intencionalidad política" por parte del canal de la intendencia en su denuncia al hoy exdirector de Secretaría de la cartera Luis Calabria en la que se sostuvo que tanto él como su familia habían utilizado las instalaciones del Hospital Policial, y que llevaron a la renuncia de Calabria tras admitir que se realizó una consulta oftalmológica en el centro.

"Es obvio que hubo una intencionalidad política de quien da la noticia de los supuestos hisopados, hisopados que pagaba el fondo covid, y fue involucrada la familia. Hay ciertos códigos. Con el político todo bien, pero con la familia no, son chiquilines, eso no se hace, es una porquería hacer eso", dijo González en entrevista con Desayunos Informales (Canal 12).

Las palabras de González provocaron una respuesta de Cosse, quien aseguró que en TV Ciudad hay "independencia técnica" y que el canal está "amparado en la libertad de prensa". "Están ensañados con TV Ciudad, se ve que no lo miran", dijo.

Antes, la situación de TV Ciudad había motivado una reflexión en Facebook del presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira. "¿Por qué molesta tanto Tv Ciudad?", se preguntó y aseguró que ese tipo de actitudes, que “no valoran lo cultural e informativo”, están “muy vinculadas a estar en campaña electoral”.

La polémica había comenzado con un comentario del presidente Luis Lacalle Pou en la previa de una rueda de prensa tras la reunión con Pereira en la sede del FA. En ese momento, el mandatario había dicho que TV Ciudad era un "medio local" por lo que debía hacer la primera pregunta.

El comentario de Lacalle Pou generó un comunicado de APU, que calificó "improcedente e injusto" el dicho. Desde Presidencia se aclaró luego que esa era una broma que el mandatario hacía cada vez que llegaba a una ciudad del interior señalando que primero pregunten los periodistas "locales".