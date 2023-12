Amnistía, "lawfare" o ChatGPT, los términos más buscados en España

Los términos "amnistía" o "lawfare", para saber qué son y lo que significan, se han colocado entre los más buscados en internet durante 2003, un año en el que los ciudadanos se han interesado en España por Shakira, por saber cómo van las elecciones, por Mbappe, Jenni Hermoso, por el ChatPGT, o por "La isla de las tentaciones".



La multinacional Google ha dado hoy a conocer la lista de los términos más recurrentes en el buscador más popular entre los internautas, al que los usuarios han acudido de forma numerosa para conocer también detalles de las películas "Oppenheimer", "Barbie" o "As bestas".



También para saber las razones de la guerra "entre Israel y Gaza", por qué se regalan flores amarillas el 21 de septiembre, por qué Twitter se ha pasado a llamar X o cómo elaborar la receta de "limón serrano".



Si las búsquedas de los internautas sirven para radiografiar los asuntos que más han interesado a los españoles durante los últimos meses, las noticias que han definido esas tendencias han sido, por este orden: el ChatGPT, las elecciones de 2023, la copa mundial femenina de fútbol, Rubiales, Israel, María Teresa Campos, Shakira, Mbappe, Mattew Perry, y Marta Chávarri.



Mbappe, el más buscado

Entre los deportistas, la lista de los más buscados este año la encabeza Mbappe, y tras el futbolista francés se sitúan Jennifer Hermoso, Olga Carmona, Sergio Ramos, Salma Paralluelo, Alexia Putellas, Bellingham, Nano Mesa, Joselu y Lamine Yamal.



El rastreo de los internautas en relación con los programas y series de televisión llega al final de año encabezado por "La isla de las tentaciones", según los datos facilitados por Google, y a continuación están "El cuerpo en llamas", "The last Of Us", "Supervivientes", "Machos Alfa", "Grand Prix", "La promesa", "One Piece", "Mask Singer" y "Gran Hermano VIP".



Y en el "top diez" de las búsquedas relacionadas con el cine figuran "Oppenheimer", "Barbie", "As bestas", " Avatar 2", "Fast and Furious", "Titanic", "Megalodón 2", "Culpa mía", "Guardianes de la Galaxia 3" y "Los asesinos de la luna", según los datos facilitados por el buscador.



La demanda de información para conocer el "por qué" está encabezada por la guerra "entre Israel y Gaza", y a continuación los internautas se han preguntado sobre todo por qué se regalan flores amarillas el 21 de septiembre; por qué Twitter se llama X; por qué se adelantaron las elecciones generales; por qué se cancela "Sálvame", por qué no llueve; por qué no está Lara Álvarez en "Supervivientes"; "por qué no me baja la regla", "por qué sudo tanto", o por qué se hace el Ramadán.



La lista que ha hecho pública Google incluye una clasificación de las búsquedas relacionadas con "cómo", y en este caso está encabeza por "cómo van las elecciones"; "cómo saber si me ha tocado mesa electoral"; "cómo votar por correo"; "cómo solicitar la ayuda de 200 euros"; "cómo saber dónde tengo que votar"; "cómo se vota"; "cómo comprar Letras del Tesoro"; "cómo saber si me han concedido la ayuda de 200 euros"; "cómo se llama la novia de Piqué", y "cómo pedir el voto por correo".



La clasificación musical la encabeza Shakira, y tras la artista colombiana se sitúan María Jiménez, Tina Turner, Carmen Sevilla, Sinead O'Connor, Blanca Paloma, Loreen, Amara, Bruce Springsteen e Íñigo Quintero.



Y a la hora de introducir términos para conocer "qué es", los más tecleados en el buscador durante los últimos meses han sido amnistía, lawfare, botulismo, Hamás, sinestesia, tiña, la Kings League, kibutz, sibo y gestación subrogada, según ha dado a conocer la multinacional tecnológica. EFE