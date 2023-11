Amplia repercusión tuvo la entrevista de Oscar González Oro al presidente Alberto Fernández en El Observador

En una extensa charla que superó la hora de duración, el presidente saliente de Argentina, Alberto Fernández, conversó con el periodista Óscar González Oro, abordando diversos temas y realizando un balance de su gestión que concluirá el próximo 10 de diciembre, cuando Javier Milei asuma la presidencia. Este encuentro tuvo lugar antes de las elecciones del domingo.

Durante la entrevista, Fernández tocó temas como su relación con Cristina Fernández de Kirchner, compartió sus desvelos, abordó su vínculo con el poder y proporcionó un análisis profundo de su gestión que llega a su fin en breve. La conversación abordó aspectos relevantes de su mandato y proporcionó una visión retrospectiva de su tiempo en el cargo.

Luego de la publicación de la entrevista, distintos medios compartieron fragmentos que llamaron la atención de los dichos de Fernández. En especial, se destacó una respuesta que tuvo en cuanto a la gente que lo definía como a un "títere".

Infobae, Radio la Red, Clarín, El Canciller, El Destape y C5N son algunos de los portales que destacaron esa parte de la entrevista. Lo que decía Alberto es: “Me causa gracia porque los medios argentinos me decían que yo era un títere, pero resulta que el títere es el único que termina enfrentado a Cristina. Muy títere no era entonces. Y la queja de que no me escuchan, no es que no escucho, además me lo dicen por escrito. Oir escucho, lo que pasa es que no siempre estoy de acuerdo. Yo la verdad quería a la Argentina subirle la vara a un montón de cosas”.

En el caso de El Canciller, hicieron especial hincapié en que el presidente saliente expresó que no fue "obediente" con la vicepresidenta. Asimismo, La Nación compartió una parte de la entrevista donde Alberto Fernández destaca que es el único presidente que nunca fue denunciado por corrupción, como clara indirecta hacia Cristina.

Incluso, desde la cuenta oficial de prensa y difusión de Alberto compartieron esta mañana fragmentos de la entrevistas. Entre ellos, destacan el momento en el que dice: "Guzmán se fue porque se cansó, nunca le hubiera pedido la renuncia. Batakis no tuvo ni le dieron la fortaleza política que necesitaba. Luego llegó Sergio, que con mucho coraje levantó el tema"