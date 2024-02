Ana Rosenfeld sufrió un accidente automovilístico y fue ingresada al Hospital Alemán

En la transmisión del martes por la noche, Ángel de Brito inició su programa LAM con una noticia preocupante: Ana Rosenfeld sufrió un accidente automovilístico y fue trasladada al Hospital Alemán, ubicado en Barrio Norte, Ciudad de Buenos Aires. La reconocida abogada retornaba de unas vacaciones en Estados Unidos, donde había visitado a una de sus hijas residentes en ese país. La letrada, brindó detalles sobre el incidente: "Estoy bien, pero me tuvieron en observaciones".

Posteriormente, Rosenfeld compartió algunos pormenores de lo ocurrido durante la tarde. "Por suerte ya estoy en casa, me tuvieron dos horas en observación en el hospital porque más allá de que al auto no le pasó nada y yo estaba con cinturón de seguridad, y además iba a uno el auto, porque estábamos todos los autos casi parados, pero el de adelante mío frenó de golpe y el latigazo me lo di y la verdad es que me duele todo", explicó desde su domicilio.

En su programa, Ángel de Brito informó que "Rosenfeld se encuentra fuera de peligro y que la habían dejado internada en observación en el hospital". Acto seguido, detalló el incidente: "Fue un accidente vehicular, nada grave, un leve traumatismo. Estuve hablando con ella hasta recién, fue hace un rato. La trasladaron al Hospital Alemán", precisó el conductor.

Ana Rosenfeld con su hija

Tras el fallecimiento de su esposo, Marcelo Frydlewski, durante la pandemia de Covid-19, la abogada Ana Rosenfeld enfrentó el proceso de duelo con el apoyo de sus seres queridos más cercanos. Frydlewski, quien estuvo gravemente enfermo y hospitalizado en una clínica de Miami, Estados Unidos, falleció en octubre de 2021 a los 67 años. Desde entonces, Ana inició una nueva etapa en su vida, enfrentando la pérdida de su compañero de 30 años, con quien formó una familia junto a sus dos hijas, Pamela y Stephanie.

En meses recientes, se especuló sobre una posible relación sentimental entre Ana y Juan Alberto Mateyko, especialmente después de ser vistos juntos en un concierto de Luis Miguel en el Movistar Arena. No obstante, Ana aclaró: “Es muy difícil de explicar y de entender mi situación. Hoy en día estoy muy bien, saliendo y viajando con amigos. Me siento querida y cuidada. Aún no me imagino en pareja. Sí compartiendo momentos. Estoy rodeada de gente maravillosa que conocía pero no frecuentaba. Estoy descubriendo la amistad”.

Con respecto a su vínculo con el conductor, Rosenfeld respondió entre risas: “Somos amigos desde hace 30 años”.